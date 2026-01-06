मस्जिद का जिम्मेदार कौन? भिड़े दो पक्ष, विवाद के बीच पथराव और लाठी-डंडे चले

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Sharanpur Dispute Over masjid Two parties Fight with sticks rod stone pelting
संक्षेप:

Jan 06, 2026 09:29 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, सहारनपुर
यूपी के सहारनपुर में थाना नागल क्षेत्र के गांव नोजली दनियालपुर में मंगलवार सुबह मस्जिद के जिम्मेदार को लेकर चल रहे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच पहले मारपीट हुई, इसके बाद दोनों ओर से जमकर ईंट-पत्थर चले। घटना में महिला समेत दो लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पथराव करने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि, हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

एक पक्ष के इकराम ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोग पिछले कई दिनों से मस्जिद के जिम्मेदार को लेकर विवाद कर रहे हैं। जिम्मेदार बदले जाने के बावजूद विपक्षी बिना किसी कारण के झगड़े पर उतारू हैं। इकराम का कहना है कि मंगलवार सुबह करीब आठ बजे विपक्षी लाठी, डंडे, कुल्हाड़ी और पलकटी लेकर उसके घर पहुंचे और हमला कर दिया। इसके बाद घरों की छतों पर चढ़कर ईंट-पत्थर बरसाए गए।

दूसरे पक्ष के अब्दुल रहमान ने आरोप लगाया कि गांव की हाजरा मस्जिद में उन्हें नमाज अदा करने से रोका गया। मस्जिद जाने पर गाली-गलौज की गई और बाद में छतों पर चढ़कर ईंट-पत्थर फेंके गए। उनका कहना है कि विपक्षी जानबूझकर माहौल खराब कर रहे हैं। घटना के दौरान एक पक्ष की महिला अमरीशा तथा दूसरे पक्ष का इकराम घायल हो गया।

घायलों को उपचार के लिए भेजा गया है। घटना के बाद गांव में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल रहा, हालांकि पुलिस की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रण में है। संघर्ष के बाद इकराम पक्ष की ओर से अब्दुल रहमान, गय्यूर, यूनुस, सलीम, मुंतज़िर, कादिर को नामजद कराया गया है। दूसरे पक्ष अब्दुल रहमान द्वारा इकराम, अफजाल, शाहबान, सोनू, गफ्फार, गुलजार, सद्दाम, सैय्याद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

नागल, थानाध्यक्ष, राजकुमार चौहान ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दोनों पक्षों की ओर से तहरीर प्राप्त हुई है। मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जा रही है।

Saharanpur News Up News UP Top News अन्य..
