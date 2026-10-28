चार दिनों से बंद घर में मिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर का शव, हालत बिल्कुल सड़ी हुई
शामली में चार दिनों से बंद घर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का शव मिला। मृतक नोएडा की एक कंपनी में कार्यरत हैं। वर्क फ्रॉम होम पर चल रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का चार दिन से किसी से संपर्क नहीं था। शव की हालत बिल्कुल सड़ी हुई थी।
शामली, संवाददाता। यूपी में शामली के मोहल्ला गुजरातियान निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का शव उसके आवास में सड़ी गली अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। आवास से आ रही भारी दुर्गंध के चलते पड़ोसियों को शक हुआ तो मकान की छत की ओर से शीशे तोड़कर घर में प्रवेश किया गया, जिसके बाद घटना का खुलासा हो सका। परिजनों ने बिना किसी कानूनी कार्रवाई शव का अंतिम संस्कार कर दिया।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गुजरातियान निवासी 45 वर्षीय सौरभ पुत्र आशोक गर्ग सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। वह नोएडा स्थित एक कंपनी में कार्यरत थे। बताया गया है कि लंबे समय से वह वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। कोरोना काल में उनका पत्नी से तलाक भी हो गया था, जिसके बाद से वह अकेले घर पर रहते थे। बताया जाता है कि सौरभ पिछले चार दिनों से किसी के संपर्क में नहीं थे और मकान के गेट भी बंद थे। लोगों का लग रहा था कि शायद सौरभ बाहर गए हैं।
इस दौरान उसके भाई कमला कॉलोनी निवासी पीयूष गर्ग और सीबी गुप्ता कॉलोनी निवासी गौरव गर्ग ने फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया तो मोबाइल भी बंद आ रहा था। मंगलवार को सौरभ के मकान से तेज दुर्गंध आने लगी तो पड़ोसियों ने सूचना परिजनों को दी। जिसके बाद दोनों भाई पीयूष गर्ग और गौरव गर्ग मौके पर पहुंचे और की छत की ओर से प्रवेश करते हुए शीशा तोड़ते हुए मकान में प्रवेश किया। मकान के कमरे में सौरभ का शव सड़ी गली आवस्था में बेड पर पड़ा मिला।
शव देखते ही परिवार और मोहल्ले में सनसनी फैल गई। अशोक की ऐसी हालत परिवार सकते में आ गया। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि अशोक की मृत्यु हो चुकी है। परिवार उनसे संपर्क बनाने की कोशिश में जुटा था। परिवार ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस तक भी मामले की जानकारी पहुंची। पुलिस का कहना है कि मामले मे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है।
परिवार को मृत अवस्था में घर में शव मिला। उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया है। संभावना है कि मामला आत्महत्या का हो या किसी अन्य कारणों से मौत हुई हो। हालांकि इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि मामले में पुलिस एक्शन शिकायत के बाद ही लिया जा सकेगा।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें