टीचर ने बच्चों के माथे से तिलक हटवाया और हाथ से काटा कलावा, जमकर हंगामे के बाद हुआ ये
शामली में शिक्षिका पर छात्र-छात्राओं के माथे से तिलक हटवाने और कलावा काटने का आरोप लगा है। कलावा-तिलक हटवाने पर स्कूल में हंगामा हुआ। एबीवीपी कार्यकर्ता व अभिभावक ने कार्रवाई की मांग की। इसके बाद शिक्षिका को हटाया गया।
यूपी के शामली में एक टीचर ने बच्चों के माथे से तिलक हटवाया और साथ ही हाथ पर बंधे कलावे कटवा दिए। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। हंगामा रोकने के लिए स्कूल ने टीचर के खिलाफ एक्शन लिया। बताया जा रहा है कि जलालाबाद स्थित एक स्कूल में शुक्रवार को एक शिक्षिका पर छात्र-छात्राओं के माथे से तिलक हटाने और हाथों में बंधा कलावा काटने का आरोप लगा तो हंगामा हो गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के बाद शिक्षिका को स्कूल से हटाने की कार्रवाई के बाद हंगामा शांत हो सका।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार जलालाबाद स्थित अल्पाईन स्कूल की शिक्षिका पर आरोप है कि स्कूल में कुछ छात्र-छात्राओं के तिलक हटवा दिए और उनके हाथों से कलावा काट दिया। इस जानकारी के बाद अभिभावकों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। वे तत्काल स्कूल पहुंचे और प्रबंधन से आरोपी शिक्षिका के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा कर दिया। प्रधानाचार्य निर्मला मलिक ने समझााने का प्रयास किया कि किसी के भी सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएंगे और नहीं पहुंचने देंगे। शिक्षिका से जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है उस पर स्कूल प्रबंधन को खेद है।
एबीवीपी कार्यकर्ता व अभिभावकों के हंगामा करने और कार्रवाई की मांग करने पर स्कूल वालों ने टीचर के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। हंगामा रोकने के लिए अभिभावकों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं की मांग पर कार्रवाई करते हुए स्कूल प्रबंधन ने तत्काल प्रभाव से शिक्षिका को निलंबित करने का निर्णय लिया। शिक्षिका को विद्यालय से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। एबीवीपी जिला संयोजक राहुल शास्त्री ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि धार्मिक आस्था और परंपराओं से जुड़े प्रतीकों के साथ छेड़छाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं होती है तो संगठन आंदोलन के लिए मजबूर होगा।
मामले में स्कूल का कहना है कि किसी भी तरह से किसी भी धर्म या व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। स्कूल में एक यूनिफॉर्म कोड है। सभी छात्र और छात्राओं को उसका पालन करना है लेकिन इसी के साथ किसी के धर्म से जुड़ी परंपराओं या मान्यता को नहीं रोका जा रहा है। एक टीचर ने गलती की है और स्कूल ने इसके खिलाफ एक्शन लेते हुए टीचर को हटा दिया है। अभिभावकों से बात करके मामला संभाला गया है और उन्हें आश्वासित किया गया है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें