Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Shamli road Accident four Haryana Friends Died two were to be married in next two days
यूपी में भीषण सड़क हादसे में हरियाणा के चार दोस्तों की मौत, दो दिन में दो की थी शादी

यूपी में भीषण सड़क हादसे में हरियाणा के चार दोस्तों की मौत, दो दिन में दो की थी शादी

संक्षेप: यूपी के शामली में पानीपत- खटीमा नेशनल हाईवे पर शुक्रवार रात भीषण हादसा हो गया। बुटराडा के पास सड़क किनारे खड़े कैंटर में तेज रफ्तार कार घुस गई। हादसे में कार सवार चार दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़गए और पुर्जे सौ मीटर दूर तक जाकर गिरे।

Sun, 9 Nov 2025 10:05 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान टीम, शामली/बाबरी
share Share
Follow Us on

यूपी के शामली में पानीपत- खटीमा नेशनल हाईवे पर शुक्रवार रात भीषण हादसा हो गया। बुटराडा के पास सड़क किनारे खड़े कैंटर में तेज रफ्तार कार घुस गई। हादसे में कार सवार चार दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़गए और पुर्जे सौ मीटर दूर तक जाकर गिरे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार को मशीन कटवाकर चारों शव निकाले। हादसे की सूचना से चारों की परिजनों का रो-रोकर बुराहाल है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव बरौदा निवासी साहिल (22 वर्ष) पुत्र स्व. अनिल, आशीष (22 वर्ष) पुत्र मेहरचंद, परमजीत (22 वर्ष) पुत्र आनंद, विवेक (22 वर्ष) पुत्र बलराज चारों दोस्त थे। साहिल डाकघर में पोस्टमास्टर था। शुक्रवार शाम चारों गन्नौर में शादी समारोह में शामिल होने गए थे। समारोह के बाद चारों का हरिद्वार में गंगा स्नान करने का प्रोग्राम बन गया। शुक्रवार रात करीब साढ़े आठ बजे चारों दोस्त शिविफ्ट कार से हरिद्वार के लिए निकल गए। रात करीब 11 बजे शामली बाबरी क्षेत्र में बुटाराडा फ्लाईओवर पास एक ढाबे के पास खड़े कैंटर में उनकी तेज रफ्तार कार घुस गई।

ये भी पढ़ें:UP: रात में टहलने निकले पूर्व सभासद की गोली मारकर हत्या, प्लेटफार्म पर मिली लाश

टक्कर इतनी जबदस्त थी कि कार पूरी कैंटर में जा घुसी और परखच्चे उड़गए। कारपुर्जे करीब सौ मीटर दूर तक जाकर गिर। चारों दोस्तों के शव कार में ही फंस गए। वहीं हादसे के बाद कैंटर चालक भी फरार हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और कार को मशीन कटवाकर शवों को निकलवाया। कैंटर भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। एससपी संतोष सिंह ने बताया कि कार में शराब की बोतलें मिली हैं। रात में चारों के पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस ने कार का नंबर एप पर डालकर कार स्वामी का मोबाइल नंबर खोजा। इसके बाद उसे फोन कर हादसे की सूचना दी।

शादी से एक दिन पहले उठी अर्थी, नम हुईं सभी की आंखें

बनत में पोस्टमार्टम हाउस पर आए ग्रामीणों ने बताया कि परमजीत की रविवार को शादी होनी थी। उसकी शादी राजस्थान में मतनावली में होनी तय हुई थी। वह राजस्थान जाकर ही शादी कर रहे थे। इसके लिए उन्हें परिवार के साथ आज यानि शनिवार को राजस्थान जाना था। वहीं आशीष की शादी 10 दिसंबर में होना तय हुई थी। उसकी शादी सोनीपत के गांव रिढ़ाऊ में बारात जानी थी। उसके घर में भी शादी की तैयारी चल रही थी। इसमें साहिल की शादी आठ माह पहले हुई थी। परमजीत एवं आशीष के घर पर शादी की शिया मातम में तब्दील हो गई।

गन्नौर में शादी में कन्यादान देने के बाद गरों को शामली खींच लाईः हादसे के बाद सुबह को पोस्टमार्टम हाउस पर सोनीपत बरौदा के ग्रामीणों का तांता लग गया। परिजनों का रो- रोकर बुराहाल था। परिजनों ने बताया कि चारों ही दोस्त थे। चारों ही गांव से गन्नौर में दोस्त की बहन की शादी में गए थे। कन्यादान देने के बाद रात को चारों परिजनों को बताए बिना कार से हरिद्वार के लिए निकल गए। बताया जा रहा गन्नौर में उन्हें रोकने का प्रयास किया था, लेकिन किसी को नहीं पता था उन्हें यहां तक ले आएगी। फंसी कार में चारों में से दो के मोबाइल भी मिल गए थे। दो मोबाइल सुबह क्षतिग्रस्त कार में फंसे मिले।

चार में से तीन युवक परिवारों के थे इकलौते चिराग

बुटाराडा के पास हुए हादसे में मारे गए चार युवकों में से तीन युवक घरों के इकलौते चिराग थे। इनमें डाकघर में पोस्टमास्टर के पद पर तैनात साहिल के पिता की मृत्यु हो चुकी है। साहिल दो बहनों का इकलौता भाई था। इसी तरह आशीष के पिता मेहरनंद की मौत हो चुकी है। आशीष की बहन आस्ट्रेलिया में नौकरी करती है। वह भी अपने घर का इकलौता पुत्र था। परमजीत के पिता आनंद की भी मृत्यु हो चुकी है। परमजीत भी परिवार का इकलौता पुत्र था। इस तरह से हादसे में तीन परिवारों के इकलौते पुत्र की मौत होने के बाद घरों का चिराग बुझ गया।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Shamli News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |