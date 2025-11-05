आधा दर्जन दबंगों ने युवक को बांधकर बरसाए बेल्ट-डंडे और लात-घूंसे, पैर पकड़कर मांगता रहा माफी

संक्षेप: यूपी के शामली में एक युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया। इस घटना का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हुए वीडियो में एक युवक को आधा दर्जन से अधिक लोग डंडों, बेल्ट और लात-घूंसों से बुरी तरह पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यूपी के शामली में एक युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया। इस घटना का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हुए वीडियो में एक युवक को आधा दर्जन से अधिक लोग डंडों, बेल्ट और लात-घूंसों से बुरी तरह पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो शामली के थाना भवन क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। पुलिस जांच में जुट गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें कि वायरल वीडियो में एक युवक को बांधा गया है और उसे बुरी तरह से पीटा जा रहा है। वीडियो में कई लोग दिख रहे हैं। पीड़ित युवक बार-बार हाथ जोड़कर माफी मांगता है, हमलावरों के पैर पकड़ता है, लेकिन इसके बावजूद उसे पेड़ से बांधकर बेल्ट और डंडों से बेरहमी से पीटा जा रहा है। युवक की दर्दनाक चीखें सुनकर भी हमलावरों का दिल नहीं पसीजता और वे लगातार उसकी पिटाई करते रहते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को किसी ने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। वीडियो किस इलाके का है इसकी पहचान की जा रही है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी थानाभवन से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि मामला अभी संज्ञान में नहीं था, लेकिन वीडियो की जांच कराई जा रही है। सत्यता की पुष्टि के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, पुलिस अब वायरल वीडियो की लोकेशन और उसमें दिख रहे व्यक्तियों की पहचान करने में जुट गई है।