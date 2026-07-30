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कांवड़ यात्रा के लिए लगी बैरिकेडिंग बनी जानलेवा, रस्सी में फंसकर स्कूटी सवार की मौत

By Srishti Kunj
संवाददाता, शामली
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शामली में कांवड़ यात्रा के लिए लगी बैरिकेडिंग जानलेवा बन गई। रस्सी में फंसकर स्कूटी गिरने से सवार की मौत हो गई। बैरिकेडिंग की रस्सी स्कूटी में उलझ गई थी। हादसा पानीपत-खटीमा हाईवे पर हुआ।

Shamli Road Accident
शामली में सड़क किनारे खड़ी मृतक युवक की स्कूटी रस्सी में उलझी हुई।

यूपी के शामली में कांवड़ यात्रा के लिए हाईवे पर की गई बैरिकेडिंग जानलेवा बन गई, पानीपत-खटीमा नेशनल हाईवे पर बैरिकेड की रस्सी में स्कूटी उलझने से 33 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बुधवार सुबह हादसे का शिकार बाबरी थाना क्षेत्र के गांव तलवा माजरा निवासी कमल उर्फ विश्वास हुआ।

रस्सी में स्कूटी फंसने से सड़क पर गिरने से हुआ हादसा

मामले में मिली जानकारी के अनुसार बाबरी थाना क्षेत्र के गांव तलवा माजरा निवासी कमल उर्फ विश्वास बुधवार सुबह स्कूटी से बनत की ओर जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही वह बनत पुल के निकट पहुंचा, कांवड़ यात्रा के लिए लगाए गए बैरिकेड की रस्सी उसकी स्कूटी में उलझ गई। इससे स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक के परिजन गुड्डू ने बताया कि कमल अविवाहित था और कंडेला स्थित एक चम्मच फैक्टरी में काम करता था। कमल परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य था। उसकी असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस अधिकारी कुलदीप ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

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मामले में तहरीर मिलने पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने हाईवे पर की गई बैरिकेडिंग व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए जाने वाले बैरिकेड और अवरोधक स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले तथा मानक सुरक्षा व्यवस्था के अनुरूप होने चाहिए, ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

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पुलिस का कहना है कि मामले में जांच शुरू कर दी गई हैं। अभी तहरीर नहीं मिली है। आगे की कार्रवाई तहरीर के बाद की जाएगी। शव परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद सौंपा जाएगा। वहीं, बैरिकेडिंग के कारण हुए हादसे से अब सबक लेकर बैरिकेडिंग करने में और सावधानी बरती जा रही है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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