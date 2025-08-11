पत्नी ने प्रेमी और भाई से करवायी पति की हत्या, धारदार हथियार से काट दिया गला

यूपी के शामली में शाहनवाज के बाद एक और पति अपनी पत्नी के प्रेम प्रसंग में जान गंवा बैठा। कांधला में एक पत्नी ने प्रेमी से अपने पति की बेरहमी से हत्या करा दी। इस हत्या में पत्नी का भाई भी प्रेमी के साथ शामिल रहा। शव को कैराना कोतवाली के जंगल में ऊंचा गांव के पास बाग में फेंक दिया।

यूपी के शामली में शाहनवाज के बाद एक और पति अपनी पत्नी के प्रेम प्रसंग में जान गंवा बैठा। कांधला में एक पत्नी ने प्रेमी से अपने पति की बेरहमी से हत्या करा दी। इस हत्या में पत्नी का भाई भी प्रेमी के साथ शामिल रहा। शव को कैराना कोतवाली के जंगल में ऊंचा गांव के पास बाग में फेंक दिया। एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी आसमीन, उसके प्रेमी इंतजार, भाई हारून को गिरफ्तार कर लिया।

रविवार सुबह करीब 9:15 बजे कैराना में कांधला रोड ऊंचा गांव एवं कैराना के बीच स्थित बाग में एक युवक का शव मिला। उसकी गला काटकर हत्या की गई थी। एसपी एसपी रामसेवक गौतम, एएसपी संतोष सिंह, सीओ श्याम सिंह घटना स्थल पर पहुंचे और फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए।

इस दौरान मृतक की जेब से आधार कार्ड बरामद हुआ। जिससे मृतक की पहचान असलम (32 वर्ष) निवासी मोहल्ला खैल खालापार थाना कांधला के रूप में हुई। एसपी ने हत्या के खुलासे के लिए टीम गठित की। शाम तक पुलिस ने घटना से जुड़े सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।रात साढ़े आठ बजे पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता कर एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि मृतक की पत्नी आसमीन ने कांधला के टेंपो चालक इंतजार निवासी कांधला से प्रेम प्रसंग चल रहा था।