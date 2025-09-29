UP shamli Horror Killing father Brother Killed Minor girl for talking on phone with boy हॉरर किलिंग: पिता-भाई ने नाबालिग लड़की को मारी गोली, लड़के से फोन पर बात करने पर नाराज होकर हत्या, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsUP shamli Horror Killing father Brother Killed Minor girl for talking on phone with boy

हॉरर किलिंग: पिता-भाई ने नाबालिग लड़की को मारी गोली, लड़के से फोन पर बात करने पर नाराज होकर हत्या

यूपी के शामली में मोबाइल पर युवक से बात करने एवं व्हाट्सअप चैटिंग से नारज पिता-पुत्र ने किशोरी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने किशोरी का शव बरामद कर आरोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेटा नाबालिग बताया जा रहा है।

Srishti Kunj संवाददाता, शामलीMon, 29 Sep 2025 09:58 AM
यूपी के शामली में मोबाइल पर युवक से बात करने एवं व्हाट्सअप चैटिंग से नारज पिता-पुत्र ने किशोरी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने किशोरी का शव बरामद कर आरोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेटा नाबालिग बताया जा रहा है। रविवार दोपहर बाद तीन बजे डायल 112 पर सूचना मिली कि बंदरों के हमले से क्षेत्र के गांव अंबेहटा में एक युवती की मौत हो गई है।

इससे पहले किसी ने पुलिस को हत्या की सूचना दी थी। संदेह पर एसपी नरेंद्र सिंह एवं एएसपी संतोष सिंह पुलिस के साथ पहुंचे। किशोरी का गोली लगा शव घर की छत पर बने कमरे में उपलों में पड़ा था। पुलिस ने उपलों के बीच तमंचा बरामद कर पिता जुल्फान एवं नाबालिग बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने हत्या की बात कबूल कर ली।

हत्यारोपी पिता पुलिस को करता रहा गुमराह

बेटी की हत्या को अंजाम देकर हत्यारोपी पिता ने पुलिस को गुमराह करने का भ्रसक प्रयास किया। कभी बंदरों के हमले से मरने की बात बताई तो आते ही पुलिस को हार्ट अटैक से मरने व बाद में आत्महत्या की बात। जबकि पिता से पूर्व ही डायल 112 पर पहले ही हत्या की सूचना मिल चुकी थी। इसलिए मामले की गंभीरता देखते हुए एसपी नरेंद्र पताप सिंह खुद ही पुलिस अधिकारियों के लिए घटना स्थल पर पहुंचे। पिता और बेटे के बयानों में अंतर होने पर पुलिस को शक हुआ। इस कारण दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई दोनों ने हत्या करना स्वीकार किया और घटना को अंजाम देने की सच्चाई खोली।

एसपी नरेंद्र पताप सिंह ने बताया कि गांव अबेहटा में बताया कि दोपहर के समय बेटी को मोइबाल फोन पर बात करते एवं चेटिंग करते देख लिया था। यह बात सिरफिरे पिता एवं बेटे को नागवार गुजरी। पिता ने बेटी को जरा भी आभास नहीं होने दिया। वह बेटी को छत पर बंदर होने एवं उन्हें भगाने की बात कहकर छत पर ले गए। वहां जाकर तमचे से बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस जैसे ही जांच पड़ताल कर रही थी पिता जुल्फान ने बताया कि उसकी बेटी पर बंदरों ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और बाद में उसकी मौत हो गई।

पुलिस को शुरुआती जांच में ही बेटी शरीर पर गोली लगने के निशान मिले तो फिर वह बेटी के आत्महत्या की बात कहने लगा। पुलिस ने किशोरी के छोटे भाई से बात की तो उसने और बता कही इसपर पुलिस ने गहराई से पूछताछ तो पिता तथा बेटे दोनों ने हत्या के राज का खुलासा कर दिया। उन्होंने बेटी की हत्या करना कबूल कर लिया।

पिता की नासमझी ने लेली बेटी की जान

नामसमझ पिता ने बेटी की जान ली। वजह सिर्फ इतनी थी कि यह किसी युवक से फोन पर बातचीत किया करती थी। जुल्फान को यह बात नागवार गुजरी। वह प्रेम प्रसंग का शक कर बैठा। बताया जा रहा है कि उसने कई बार बेटी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बेटी के छिपकर बात करने से वह क्रोधित रहता था। रविवार को यह पिता के रूप में नहीं, बल्कि एक कठोर फैसले के रूप में सामने आया। इस दर्दनाक घटना ने पूरे गांव को हिला दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

