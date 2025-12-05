6 दिसंबर को लेकर शामली में हाई अलर्ट, यूपी पुलिस की मंदिर-मस्जिद-मदरसों के धर्मगुरुओं संग बैठक

संक्षेप: यूपी के शामली में 6 दिसंबर को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। डा. भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर को आयोजित विशेष श्रद्धांजलि के चलते शहरभर में हाई अलर्ट जारी किया गया है।

यूपी के शामली में 6 दिसंबर को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। डा. भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर को आयोजित विशेष श्रद्धांजलि के चलते शहरभर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। डा. आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम होगा। ऐसे में शामली में यूपी पुलिस और प्रशासन दोनों ही अलर्ट पर रहेंगे। परिनिर्वाण दिवस से पहले यूपी पुलिस ने इसको लेकर एक बैठक भी की। इसमें अलग-्अलग समुदाय के धर्मगुरुओं से मुलाकात के बाद उन्हें 6 दिसंबर को लेकर निर्देश दिए गए।

यूपी पुलिस के सीओ ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक की और बताया कि शामली जिले में 6 दिसंबर को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। बैठक महापरिनिर्वाण दिवस को लेकर रही। बैठक में मंदिर, मस्जिद, मदरसों के धर्मगुरु पहुंचे। यूपी पुलिस ने धर्मगुरुओं और लोगों, सभी से शांति व्यवस्था बनाने की अपील की है। साथ ही अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। यूपी पुलिस अधिकारियों ने धर्मगुरुओं को अलग-अलग निर्देश दिए जिससे कार्यक्रमों में किसी तरह की कोई समस्या न हो।

बैठक के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने कहा कि शामली कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इसमें 6 दिसंबर तारीख को होने वाले आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस को लेकर चर्चा की गई। दोनों समुदाय के लोगों और आयोजकों को बुलाया गया और सभी को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि शांति व्यवस्था बनाते हुए कार्यक्रमों का आयोजन करें। इस बैठक में मंदिर और मस्जिद के धर्म गुरु शामिल रहे।