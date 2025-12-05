Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Shamli High alert on 6 December police Met Mandir Masjid Madarsa for Ambedkar Mahaparinirvan Day
6 दिसंबर को लेकर शामली में हाई अलर्ट, यूपी पुलिस की मंदिर-मस्जिद-मदरसों के धर्मगुरुओं संग बैठक

6 दिसंबर को लेकर शामली में हाई अलर्ट, यूपी पुलिस की मंदिर-मस्जिद-मदरसों के धर्मगुरुओं संग बैठक

संक्षेप:

यूपी के शामली में 6 दिसंबर को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। डा. भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर को आयोजित विशेष श्रद्धांजलि के चलते शहरभर में हाई अलर्ट जारी किया गया है।

Dec 05, 2025 02:09 pm ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के शामली में 6 दिसंबर को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। डा. भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर को आयोजित विशेष श्रद्धांजलि के चलते शहरभर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। डा. आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम होगा। ऐसे में शामली में यूपी पुलिस और प्रशासन दोनों ही अलर्ट पर रहेंगे। परिनिर्वाण दिवस से पहले यूपी पुलिस ने इसको लेकर एक बैठक भी की। इसमें अलग-्अलग समुदाय के धर्मगुरुओं से मुलाकात के बाद उन्हें 6 दिसंबर को लेकर निर्देश दिए गए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यूपी पुलिस के सीओ ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक की और बताया कि शामली जिले में 6 दिसंबर को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। बैठक महापरिनिर्वाण दिवस को लेकर रही। बैठक में मंदिर, मस्जिद, मदरसों के धर्मगुरु पहुंचे। यूपी पुलिस ने धर्मगुरुओं और लोगों, सभी से शांति व्यवस्था बनाने की अपील की है। साथ ही अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। यूपी पुलिस अधिकारियों ने धर्मगुरुओं को अलग-अलग निर्देश दिए जिससे कार्यक्रमों में किसी तरह की कोई समस्या न हो।

ये भी पढ़ें:अयोध्या में हनुमानगढ़ी के संत को जिंदा जलाने की कोशिश, सोते समय फेंकी गई आग

बैठक के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने कहा कि शामली कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इसमें 6 दिसंबर तारीख को होने वाले आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस को लेकर चर्चा की गई। दोनों समुदाय के लोगों और आयोजकों को बुलाया गया और सभी को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि शांति व्यवस्था बनाते हुए कार्यक्रमों का आयोजन करें। इस बैठक में मंदिर और मस्जिद के धर्म गुरु शामिल रहे।

लाउडस्पीकर को लेकर भी निर्देश दिए

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शासन की मंशा अनुसार लाउडस्पीकर रखने के निर्देश दिए गए हैं। इन्हें हटाने की प्रक्रिया भी जारी है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि तय नियमों अनुसार ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हो। किसी को परेशान न करते हुए ही लाउडस्पीकर बजाएं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Shamli News Up News UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |