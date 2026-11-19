शामली में ब्लॉस्ट से हड़कंप, मां और दो बेटियां जिंदा जलीं, घर में सो रहा था परिवार
शामली में देर रात हुए ब्लॉस्ट में मां और दो बेटियां जिंदा जल गईं। हादसे में तीनों की मौत से कोहराम मचा हुआ है। हादसे के समय परिवार घर में सो रहा था। आग बेकाबू हो गई और पूरे मकान को चपेट में ले लिया। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया।
यूपी के शामली में बाबरी क्षेत्र के गांव केडी में बुधवार देर रात एक मकान में गैस सिलेंडर फटने के बाद आग लगने से मां और उसकी दो बेटियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसा रात करीब 12 बजे हुआ। देर रात ब्लास्ट की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया। सिलेंडर ब्लास्ट होती ही ग्रामीणों ने मकान से परिवार को बाहर निकालने की कोशिश शुरू की और पुलिस को घटना की जानकारी दी। ब्लास्ट की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचा। पुलिस और दमकल कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। इसके बाद तीनों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
मामले में मिली जानाकारी के अनुसार बुधवार देर रात थाना बाबरी क्षेत्र के गांव केडी निवासी साजिद वह उसका परिवार मकान में सो रहा था। बताया जाता है की रात्रि करीब 12 अचानक से मकान में रखे गैस सिलेंडर में भीषण आग लग गई और आग ने धीरे-धीरे विकराल रूप धारण कर लिया। इससे पहले की परिवार के लोग कुछ समझ पाते अचानक से ही गैस सिलेंडर फट गया। गैस सिलेंडर फटने से मकान में सो रही साजिद की पत्नी साजिदा (31), बेटी अदन (13)और माहिरा (11) गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तेज धमाके की आवाज सुनी तो मामले की सूचना बाबरी पुलिस को दी।
सूचना पर बाबरी पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया गया। वहीं तीनों को शामली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मां सहित दोनों बेटियों को मृत घोषित कर दिया। परिवार के अन्य लोग हादसे में बाल-बाल बच गए। महिला के पति और दो बेटे हादसे में बच गए हैं। एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मकान का सामान भी पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। वहीं गुरुवार तड़के से ही मौके पर लोगों की भीड़ लगी हुई है।
दमकल और पुलिस विभाग का कहना है कि हादसा सिलेंडर ब्लास्ट के कारण हुआ। ब्लास्ट के बाद आग बेकाबू हो गई थी। सूचना पाते ही दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया लेकिन तब तक तीन की मौत हो चुकी थी। हालांकि पुलिस और दमकल विभाग मामले में आग लगने के कारणों का पता लगाएगा। इसके लिए जांच शुरू कर दी गई है। वहीं, मृतकों के शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें