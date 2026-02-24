Hindustan Hindi News
पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष को हत्या की साजिश में फंसाने का ऑडियो वायरल, तीन के खिलाफ केस

Feb 24, 2026 10:32 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, शामली
यूपी के शामली में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं भाजपा नेता ने दो लोगों के खिलाफ साजिश कर हत्या के झूठे मामले में फंसाने के प्रयास का आरोप लगाते हुए कांधला थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मनीष ने इससे जुड़ा एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने का आरोप लगाया।

यूपी के शामली में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं भाजपा नेता ने दो लोगों के खिलाफ साजिश कर हत्या के झूठे मामले में फंसाने के प्रयास का आरोप लगाते हुए कांधला थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मनीष ने इससे जुड़ा एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने का आरोप लगाते हुए साक्ष्य के तौर पर इसे पुलिस को सौंपा है। हिन्दुस्तान इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है।

गांव जसाला निवासी भाजपा एमएलसी वीरेंद्र सिंह में बड़े पुत्र पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान ने एसपी शामली को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि एक वायरल ऑडियो में कैराना थाना क्षेत्र के बराला गांव निवासी नदीम और एक अन्य व्यक्ति के बीच बातचीत है जिसमें किसी की हत्या कर उन्हें झूठा फसांने की योजना है। एसपी शामली के आदेश पर पुलिस ने नदीम निवासी बरवाला, नाहिद हसन पता अज्ञात और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

इकरा हसन पर बयानबाजी को लेकर चर्चा में आया था रोहित प्रधान

वायरल ऑडियो में जिस रोहित प्रधान की हत्या के साजिश की बात हो रही है वह सहारनपुर के हिंदू संगठन से जुड़ा है। गांव छापुरा के लक्ष्मी नारायण मंदिर में अक्टूबर 2025 में सांसद इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी को लेकर वह चर्चा में आया था। इस मामले में सपा कार्यकर्ताओं ने कैराना कोतवाली में तहरीर देकर रोहित प्रधान सहित 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

पूर्व जिलापंचायत अध्यक्ष, मनीष चौहान ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कैराना की जनता से मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है, इससे विपक्षी बौखलाए हुए हैं। मुझे रोकने के लिए लगातार साजिश की जा रही है। इस संबंध में एक ऑडियो वायरल हुआ जिसे गंभीरता से लेते हुए मैंने एसपी शामली से मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।

एफआईआर में संशय, कौन नाहिद हसन

दर्ज मुकदमे में नदीम के नाम-पता पूरा दर्ज है जबकि नाहिद हसन के पिता एवं निवास स्थान को अज्ञात में दर्शाया है। मनीष ने आरोप लगाया है कि ऑडियो में बातचीत कर रहे आरोपी नाहिद हसन के समर्थक हैं। इस पर पुलिस का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जांच के बाद नाहिद हसन की डिटेल स्पष्ट होगी।

