दिल्ली हाईवे पर यूपी में कार में लगी आग, पहले बनी आग का गोला फिर जलकर खाक
संक्षेप: यूपी के शामली में थाना भवन नगर के नेशनल हाईवे पर खड़ी एक कार अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। आसपास के लोगों ने सबमर्सिबल के पाइप से पानी डालकर आग पर काबू पाया। कार के पास हाईवे किनारे रखी लड़कियों में भी आग लग गई।
यूपी के शामली में थाना भवन नगर के नेशनल हाईवे पर खड़ी एक कार अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। आसपास के लोगों ने सबमर्सिबल के पाइप से पानी डालकर आग पर काबू पाया। कार के पास हाईवे किनारे रखी लड़कियों में भी आग लग गई। जिसे पानी डालकर बुझाया गया। पुलिस की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची परंतु तब तक आग पर काबू पा लिया गया था।
थाना भवन नगर के मोहल्ला छिपीयान निवासी एडवोकेट अमित जैन पुत्र पवन जैन बुधवार की प्रातः घर से अपनी फ्रॉन्ज कार लेकर दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर स्थित राव सालिम के आवास पर पहुंचे। पास ही खाली जंगह में कार को खड़ी कर अमित जैन राव सालिम के आवास पर चले गए। कुछ ही पल के बाद कार से धुआं निकलता देख लोगों ने कार स्वामी को कार में आग लगने की सुचना दी। आनन फानन में मोके पर पहुंचे परन्तु तब तक कार में आगे के हिस्से में भयंकर आग लग चुकी थी।
अमित जैन पीछे की खिड़की तोड़कर पीछे रखे कीमती कागजात का एक बैग ही निकाल सके थे कि बेकाबू आग से पूरी कार आग का गोला बन गयी। कार में आग लगी देख घटना स्थल की ओर लोग दौड़ पड़े। सूचना पर पहुंची पुलिस व लोगो ने बाल्टी आदि से पानी डालने का प्रयास किया परंतु आग पर काबू न पाया जा सका। पड़ोस में लगे एक समरसेबल पंप से पानी डाला गया। घंटो की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कार में लगी आग के बाद सड़क किनारे रखे लकड़ी के गुटको में भी आग लग गई थी। जिसे पानी डालकर बुझाया गया।
उधर सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने सुरक्षा के मद्देनजर कार व लकड़ियों में लगी आग के ऊपर पानी डालकर आग को पूर्ण रूप से शांत किया। कारस्वामी अमित जैन का कहना है की कर में आग लगने का स्पष्ट कारण नहीं पता लग सका है संभव है शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी कर में उनकी लगभग 24000 की नगरी व कुछ कीमती कागज रखे हुए थे जो आज में जल गए।