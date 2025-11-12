Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Shamli Car caught Fire on Delhi National Highway Burnt to ashes Doused by locals
दिल्ली हाईवे पर यूपी में कार में लगी आग, पहले बनी आग का गोला फिर जलकर खाक

दिल्ली हाईवे पर यूपी में कार में लगी आग, पहले बनी आग का गोला फिर जलकर खाक

संक्षेप: यूपी के शामली में थाना भवन नगर के नेशनल हाईवे पर खड़ी एक कार अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। आसपास के लोगों ने सबमर्सिबल के पाइप से पानी डालकर आग पर काबू पाया। कार के पास हाईवे किनारे रखी लड़कियों में भी आग लग गई।

Wed, 12 Nov 2025 01:42 PMSrishti Kunj संवाददाता, शामली
share Share
Follow Us on

यूपी के शामली में थाना भवन नगर के नेशनल हाईवे पर खड़ी एक कार अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। आसपास के लोगों ने सबमर्सिबल के पाइप से पानी डालकर आग पर काबू पाया। कार के पास हाईवे किनारे रखी लड़कियों में भी आग लग गई। जिसे पानी डालकर बुझाया गया। पुलिस की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची परंतु तब तक आग पर काबू पा लिया गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

थाना भवन नगर के मोहल्ला छिपीयान निवासी एडवोकेट अमित जैन पुत्र पवन जैन बुधवार की प्रातः घर से अपनी फ्रॉन्ज कार लेकर दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर स्थित राव सालिम के आवास पर पहुंचे। पास ही खाली जंगह में कार को खड़ी कर अमित जैन राव सालिम के आवास पर चले गए। कुछ ही पल के बाद कार से धुआं निकलता देख लोगों ने कार स्वामी को कार में आग लगने की सुचना दी। आनन फानन में मोके पर पहुंचे परन्तु तब तक कार में आगे के हिस्से में भयंकर आग लग चुकी थी।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में धमाके, पटाखा बनाने की फैक्ट्री में विस्फोट के बाद दूर तक पहुंची आग

अमित जैन पीछे की खिड़की तोड़कर पीछे रखे कीमती कागजात का एक बैग ही निकाल सके थे कि बेकाबू आग से पूरी कार आग का गोला बन गयी। कार में आग लगी देख घटना स्थल की ओर लोग दौड़ पड़े। सूचना पर पहुंची पुलिस व लोगो ने बाल्टी आदि से पानी डालने का प्रयास किया परंतु आग पर काबू न पाया जा सका। पड़ोस में लगे एक समरसेबल पंप से पानी डाला गया। घंटो की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कार में लगी आग के बाद सड़क किनारे रखे लकड़ी के गुटको में भी आग लग गई थी। जिसे पानी डालकर बुझाया गया।

उधर सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने सुरक्षा के मद्देनजर कार व लकड़ियों में लगी आग के ऊपर पानी डालकर आग को पूर्ण रूप से शांत किया। कारस्वामी अमित जैन का कहना है की कर में आग लगने का स्पष्ट कारण नहीं पता लग सका है संभव है शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी कर में उनकी लगभग 24000 की नगरी व कुछ कीमती कागज रखे हुए थे जो आज में जल गए।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Shamli News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |