एक दिन में दो चालान के बाद बढ़ा विवाद, नाराज विद्युत विभाग कर्मी ने चौकी की बिजली काटी

संक्षेप: यूपी के शामली में विद्युत विभाग के कर्मचारी का पुलिस ने बिना हेलमेट वाहन चालने पर दो बार चालान कर दिया। इसससे क्षुब्ध विद्युतकर्मी टीम के साथ बिडौली पुलिस चौकी पहुंचा और वहां बिना बिना परमिशन के चल रहा विद्युत कनेक्शन काट दिया।

यूपी के शामली में विद्युत विभाग के कर्मचारी का पुलिस ने बिना हेलमेट वाहन चालने पर दो बार चालान कर दिया। इसससे क्षुब्ध विद्युतकर्मी टीम के साथ बिडौली पुलिस चौकी पहुंचा और वहां बिना बिना परमिशन के चल रहा विद्युत कनेक्शन काट दिया। इससे चौकी का कार्य प्रभावित हो गया। मामला बढ़ता देख पुलिस ने तत्काल चौकी पर विधिवत विद्युत कनेक्शन लेने के लिए आवेदन कर दिया।

बुधवार को विद्युत विभाग के लाइनमैन आशु बाइक पर सवार होकर बिडौली क्षेत्र में कार्य के लिए जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में पुलिस चेकिंग कर रही थी। विद्युतकर्मी आशु बिना हेलमेट के बाइक चला रहा था तो पुलिस ने चालान कर दिया। आरोप है कि पुलिस ने लाइनमैन का आते और जाते समय दो बार चालान किया।

इसके बाद शुक्रवार को आशु अपने साथी विद्युतकर्मियों के साथ पुलिस चौकी पहुंचा और बिना परमिशन चल रहा विद्युत कनेक्शन काट दिया। इससे चौकी का काम बाधित हो गया। बिडौली चौकी प्रभारी योगेन्द्र सिंह ने बताया कि चालान कटने से गुस्साए लाइनमैन ने चौकी का विद्युत कनेक्शन काटा है। चौकी पर विद्युत कनेक्शन नहीं था। पोल के पास एक मंदिर भी है, जिसकी आपूर्ति भी बाधित हो गई।

चौकी पर विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन कर दिया है। वहीं इस संबंध में विद्युत विभाग के एसडीओ जितेंद्र कुमार ने बताया कि बिडौली पुलिस चौकी पर फिलहाल कोई स्वीकृत विद्युत कनेक्शन नहीं है। लाइनमैन और पुलिस कर्मियों के बीच आपसी बातचीत या कहासुनी हुई होगी, जिसके चलते लाइन काटी गई।