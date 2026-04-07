झूले में फंसी बच्ची की चोटी, सिर से खाल समेत उखड़े बाल; यूपी में दिलदहला देने वाली घटना

उत्तर प्रदेश के शामली जिले में दिलदहला देने वाली घटना सामने आई है। झूले में झूलते समय एक बच्ची की चोटी झूले की सपट में फंस गई और एक ही पल में बच्ची के सिर के बाल खाल समेत उखड़ गए।

UP News: उत्तर प्रदेश के शामली जिले में थानाभवन क्षेत्र के गांव सोंता रसूलपुर में मंगलवार को दिलदहला देने वाली घटना सामने आई। गांव में लगे झूले में झूलते समय एक बच्ची की चोटी झूले की सपट में फंस गई और एक ही पल में बच्ची के सिर के बाल खाल समेत उखड़ गए। लहुलुहान हालत में बच्ची को देख मौके पर मौजूद लोग सिहर उठे। हादसे के बाद अफरातफरी मच गई और बच्ची को गंभीर हालत में शामली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

गांव सोंता रसूलपुर निवासी आठ साल की बच्ची असबा पुत्री मुनीर मंगलवार को गांव में अवैध रूप से लगाए गए झूले में झूला झूलने गई थी। झूला संचालक द्वारा लापरवाही से बच्चों को झूले में भर दिया गया। इस दौरान असबा के घने बालों की चोटी अचानक झूले की सपट में फंस गई। कोई कुछ समझ पता या झूले को रोका जाता, एक पल में बच्ची के सिर के बाल खाल समेत उखड़ गए। वह लहूलुहान हो गई। बच्ची की चीख पुकार सुनकर तुरंत झुला रुकवाया गया।