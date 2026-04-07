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झूले में फंसी बच्ची की चोटी, सिर से खाल समेत उखड़े बाल; यूपी में दिलदहला देने वाली घटना

Apr 07, 2026 09:35 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के शामली जिले में दिलदहला देने वाली घटना सामने आई है। झूले में झूलते समय एक बच्ची की चोटी झूले की सपट में फंस गई और एक ही पल में बच्ची के सिर के बाल खाल समेत उखड़ गए।

झूले में फंसी बच्ची की चोटी, सिर से खाल समेत उखड़े बाल; यूपी में दिलदहला देने वाली घटना

UP News: उत्तर प्रदेश के शामली जिले में थानाभवन क्षेत्र के गांव सोंता रसूलपुर में मंगलवार को दिलदहला देने वाली घटना सामने आई। गांव में लगे झूले में झूलते समय एक बच्ची की चोटी झूले की सपट में फंस गई और एक ही पल में बच्ची के सिर के बाल खाल समेत उखड़ गए। लहुलुहान हालत में बच्ची को देख मौके पर मौजूद लोग सिहर उठे। हादसे के बाद अफरातफरी मच गई और बच्ची को गंभीर हालत में शामली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

गांव सोंता रसूलपुर निवासी आठ साल की बच्ची असबा पुत्री मुनीर मंगलवार को गांव में अवैध रूप से लगाए गए झूले में झूला झूलने गई थी। झूला संचालक द्वारा लापरवाही से बच्चों को झूले में भर दिया गया। इस दौरान असबा के घने बालों की चोटी अचानक झूले की सपट में फंस गई। कोई कुछ समझ पता या झूले को रोका जाता, एक पल में बच्ची के सिर के बाल खाल समेत उखड़ गए। वह लहूलुहान हो गई। बच्ची की चीख पुकार सुनकर तुरंत झुला रुकवाया गया।

पुलिस ने झूला संचालक को हिरासत में लिया

बच्ची को गंभीर हालत में स्थानीय अस्पताल लाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रैफर कर दिया गया। बच्ची शामली के जिला अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने झूला संचालक को हिरासत में लिया है। पीड़ित पक्ष की ओर थाने में तहरीर नहीं दी गई है। थाना प्रभारी निरीक्षक बिजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि तहरीर मिलने पर जांच कर झूला संचालक के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

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