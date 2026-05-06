प्रेमी जोड़े ने फांसी लगा पेड़ से लटककर एक साथ दी जान, युवती की कल आनी थी बारात
यूपी के शाहजहांपुर में एक प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था। हालांकि परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। इसी कारण दोनों ने आत्महत्या कर ली।
यूपी के शाहजहांपुर में एक प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था। हालांकि परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। इसी कारण दोनों ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि शाहजहांपुर के कलान तहसील क्षेत्र के परौर थाना अंतर्गत कुबेरपुर गांव में बुधवार तड़के एक प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर जान दे दी। घटना से गांव में सनसनी फैल गई, वहीं दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।
मामले में ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, गांव निवासी 19 वर्षीय नन्ही उर्फ संध्या पुत्री जितेंद्र उर्फ मटरे और 20 वर्षीय सुवेंद्र पुत्र शिव नारायण के बीच पिछले करीब दो वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के घरों के बीच महज 50 मीटर की दूरी थी। बताया जा रहा है कि परिजन इस रिश्ते से खुश नहीं थे, जबकि दोनों एक ही जाति के थे। परिवार वाले उन्हें इस रिश्ते के खिलाफ होने के चलते कई बार रोक चुके थे। इसी बीच लड़की के परिवार ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी थी और सात मई को बारात आनी थी।
बताया जाता है कि मंगलवार की आधी रात के बाद दोनों अपने-अपने घरों से अचानक गायब हो गए। सुबह ग्रामीणों ने गांव से करीब 400 मीटर दूर एक पेड़ के पास दोनों के शव लटके देखे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को नीचे उतरवाया और आवश्यक कार्रवाई पूरी की। थाना पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। परिवार वालों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुटे रहे।
गांव वालों का कहना है कि एक ही जाति के होने के बाद भी दोनों के परिवार उनके रिश्ते से खुश नहीं थे। लड़की के परिवार वालों ने लड़की की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी किसी और से तय कर दी थी। शादी से एक दिन पहले लड़की ने अपने प्रेमी के साथ आत्महत्या कर ली। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। मामले में जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें