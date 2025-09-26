रंजिश में महिला लाठी-डंडों से की पीटकर हत्या, हाथापाई में चार अन्य गंभीर रूप से घायल
यूपी में शाहजहांपुर के बंडा थाना क्षेत्र के ढका घनश्यामपुर गांव में बुधवार शाम आपसी रंजिश के चलते पड़ोसियों ने लाठी-डंडों से पीटकर 56 वर्षीय महिला की हत्या कर दी जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए। घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया।
जानकारी के मुताबिक गांव के दो परिवारों में आपसी रंजिश के चलते पहले से विवाद है। बुधवार शाम पांच बजे दोनों पक्षों में फिर से विवाद हो गया और आपस में मारपीट शुरू हो गई। हमलावरों ने दूसरे पक्ष की महिला पर उसके परिवार के अंदरूनी मामलों में दखल देने का आरोप लगाया। मृतका के बेटे आनंद ने बताया कि आकाश, विकास और चंदन ने उसकी मां विलासो देवी सहित अन्य लोगों को लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया।
आनन-फानन में घायल महिला को सीएचसी बंडा ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं, अन्य घायलों में सुनीता, अंकश कुमार, रश्मि देवी और आनंद कुमार शामिल हैं। इनमें से दो का सिर फट गया है।
घटना की सूचना मृतका के बेटे ने डायल 112 पर दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रदीप राय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों से पूछताछ की। शव को मोर्चरी में रखवाया गया। सीओ पुवायां ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया और ग्रामीणों से पूछताछ की। फील्ड यूनिट ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन किया। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। तहरीर पर केस दर्ज किया जाएगा।