प्रेमी संग मिलकर पति का गला रेत हत्या, रात भर शव के साथ बैठी रही पत्नी

यूपी के शाहजहांपुर में एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी। प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने अपने पति का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं इसके बाद महिला रातभर पति के शव के साथ बैठी रही। पुलिस को घटना की जानकारी हुई तो मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले में महिला को गिरफ्तार भी कर लिया है।

मामला शाहजहांपुर के पुवाया थाना क्षेत्र के भटपुरा चंदू गांव का है। बताया जा रहा है कि परिवार के सभी लोग बगल के गांव में भागवत सुनने गए थे। मौका देखकर महिला ने अपने प्रेमी भांजे को घर बुला लिया। महिला अपने प्रेमी भांजे के साथ घर में मौजूद थी। दोनों ने रात में किसी समय पति की गला रेतकर हत्या कर दी। युवक को मौत के घाट उतारने के बाद महिला का प्रेमी भांजा मौके से फरार हो गया। इसके बाद महिला कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके रात भर शव के साथ रही। रात में परिवार लौटा तो उन्हें वारदात की जानकारी नहीं हुई।