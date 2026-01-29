Hindustan Hindi News
Wife Murdered Husband With Help of Lover Sat with dead body full night
प्रेमी संग मिलकर पति का गला रेत हत्या, रात भर शव के साथ बैठी रही पत्नी

Jan 29, 2026 12:55 pm ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
यूपी के शाहजहांपुर में एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी। प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने अपने पति का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं इसके बाद महिला रातभर पति के शव के साथ बैठी रही। पुलिस को घटना की जानकारी हुई तो मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले में महिला को गिरफ्तार भी कर लिया है।

मामला शाहजहांपुर के पुवाया थाना क्षेत्र के भटपुरा चंदू गांव का है। बताया जा रहा है कि परिवार के सभी लोग बगल के गांव में भागवत सुनने गए थे। मौका देखकर महिला ने अपने प्रेमी भांजे को घर बुला लिया। महिला अपने प्रेमी भांजे के साथ घर में मौजूद थी। दोनों ने रात में किसी समय पति की गला रेतकर हत्या कर दी। युवक को मौत के घाट उतारने के बाद महिला का प्रेमी भांजा मौके से फरार हो गया। इसके बाद महिला कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके रात भर शव के साथ रही। रात में परिवार लौटा तो उन्हें वारदात की जानकारी नहीं हुई।

गुरुवार सुबह युवक का भाई काम पर जाने के लिए निकला तो उसने कमरे का दरवाजा खटखटाया। इसपर महिला रोते हुए बाहर निकली। कमरे के अंदर भाई का गला कटा शव देखकर सभी सन्न रह गए। सभी को महिला की करतूत पता चली तो हड़कंप मच गया। हत्या की जानकारी तत्काल पुलिस को दी गई और महिला को मौके पर पकड़ लिया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुवाया सीओ ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मामले में महिला उसके भांजे और अन्य दो लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच शुरू कर दी है और अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें लगाई जा रही हैं।

