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रेप आरोपी के समर्थन में उतरा गांव, यूपी पुलिस पर पथराव कर बरसाईं लाठियां

Srishti Kunj संवाददाता, शाहजहांपुर
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शाहजहांपुर में रेप आरोपी के समर्थन में पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस की गाड़ी तोड़ी गई। हंगामे के दौरान मौके पर एसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे व सीओ समेत अन्य अधिकारी पहुंचे और दो घंटों की मशक्कत के बाद हंगामा रोका गया। प्रदर्शन खुटार के चांदपुर चौकी के सामने किया गया।

रेप आरोपी के समर्थन में उतरा गांव, यूपी पुलिस पर पथराव कर बरसाईं लाठियां

यूपी के शाहजहांपुर में बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी के विरोध में गुरुवार को चांदपुर पुलिस चौकी पर भीड़ ने पथराव, धक्कामुक्की और सरकारी वाहन पलटने की कोशिश की। पुलिस ने लाठियां फटकार कर भीड़ को खदेड़ा। करीब दो घंटे तक हंगामे के बाद स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सका। तनाव को देखते हुए गांव में फोर्स तैनात कर दी गई है। मामले में प्रधान समेत छह लोगों पर मुकदमा दर्ज कर कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं।

खुटार क्षेत्र में नौ जून को एक साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। मामले में गांव हरनाई निवासी गुड्डू शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोपी को उसी रात धनसिंहपुर मोड़ के पास मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी थी। गुरुवार दोपहर करीब डेढ़ बजे ग्राम प्रधान शोभित कुमार के नेतृत्व में आरोपी के परिजन और ग्रामीण चांदपुर पुलिस चौकी पहुंच गए। यहां भीड़ ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उनका कहना था कि आरोपी गुड्डू तमंचा नहीं चला सकता था।

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पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जांच का भरोसा देकर शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ उग्र हो गई। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने सरकारी वाहन को घेरकर पलटाने की कोशिश की। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों पर लाठियां भांजी गईं और पथराव शुरू कर दिया गया। पथराव में कई पुलिसकर्मियों को चोटें आईं, जबकि सरकारी वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस के लाठियां फटकारने से भगदड़ मच गई । थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल गांव में पुलिस तैनात है।

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ग्राम प्रधान को महिलाओं ने पुलिस के कब्जे से छुड़ाया

हंगामे के दौरान पुलिस ने ग्राम प्रधान शोभित कुमार को हिरासत में लेने का प्रयास किया, लेकिन महिलाओं ने पुलिसकर्मियों से धक्कामुक्की कर उन्हें छुड़ा लिया। महिला पुलिसकर्मियों के साथ भी अभद्रता और धक्का-मुक्की की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर चांदपुर, मैलानी और हरनाई मार्ग पर आवागमन बाधित कर दिया। अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ क्षेत्र में फ्लैग मार्च भी किया।

चार थानों की मौके पर बुलानी पड़ी थी पुलिस फोर्स

मामले की गंभीरता को देखते हुए खुटार के अलावा पुवायां, सिंधौली, बंडा और मैलानी थानों से पुलिस फोर्स मौके पर बुलानी पड़ी। एएसपी ग्रामीण दीक्षा भवंरे अरुण और सीओ प्रवीण मलिक ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस का कहना है कि सरकारी कार्य में वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है।

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कोई भगदड़ में गिरा तो किसी को पुलिस की लाठी लगी

प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज से भगदड़ मच गई। कई लोग गिरकर चोटिल हो गए, जबकि कुछ लोगों को पुलिस की लाठियां भी लगीं। महिलाएं और बच्चे भी चोटिल हुए। वहीं पथराव और धक्कामुक्की में कुछ पुलिसकर्मियों को भी गुम चोटें आने की चर्चा रही।

प्रधान पर हो सकती है प्रशासनिक कार्रवाई

चौकी में बवाल के बाद ग्राम प्रधान शोभित कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एसपी सौरभ दीक्षित पूरे घटनाक्रम, प्रधान के चरित्र और गतिविधियों की रिपोर्ट डीएम को भेज सकते हैं। इसके बाद प्रशासन स्तर से प्रधान के अधिकार सीज करने जैसी कार्रवाई पर विचार हो सकता है। मामले को प्रशासन काफी गंभीरता से ले रहा है।

एसपी शाहजहांपुर, सौरभ दीक्षित ने कहा कि महिला अपराध के आरोपियों के प्रति पुलिस कठोर रवैया अपनाती है। इनके बचाव में आकर पुलिस पर अनैतिक दबाव और बल प्रयोग गलत है। पुलिस पर हमला, पथराव, सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त करने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीडियो फुटेज के आधार पर सभी प्रदर्शनकारियों की पहचान कराई जा रही है। मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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