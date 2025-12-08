Hindustan Hindi News
UP Shahjahanpur Road Accident Three friends died one seriously injured while going to Vrindavan
भीषण हादसे में तीन की मौत और एक गंभीर, वृंदावन दर्शन को निकले थे चारों दोस्त

संक्षेप:

सोमवार तड़के करीब ढाई बजे मथुरा से दो किलोमीटर पहले थाना राजपुर क्षेत्र के पास अचानक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। श्रावस्ती में भी एक तेज रफ्तार बेकाबू कार घर में जा घुसी। हालांकि बड़ा हादसा टल गया है।

Dec 08, 2025 11:49 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
यूपी के मथुरा में सोमवार तड़के हुए एक दर्दनाक हादसे ने शाहजहांपुर के पूरे जलालाबाद नगर को शोक में डुबो दिया। जलालाबाद से चार दोस्त निजी कार से वृंदावन-मथुरा दर्शन को निकले थे, लेकिन लौटकर केवल मातम की खबर ही आ सकी। सोमवार तड़के करीब ढाई बजे मथुरा से दो किलोमीटर पहले थाना राजपुर क्षेत्र के पास अचानक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है और आगरा के सरकारी अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहा है।

जानकारी के अनुसार, जलालाबाद के मोहल्ला दयाल नगर निवासी निकुंज गुप्ता (26) पुत्र विजय गुप्ता, सौरभ वर्मा (25) पुत्र रामकिशन वर्मा, राजन गुप्ता (27) पुत्र राजेश गुप्ता और राजा भारद्वाज (25) पुत्र गुड्डू भारद्वाज रविवार रात करीब 9 बजे कार से वृंदावन दर्शन पर निकले थे। चारों के बीच काफी दोस्ती थी और उन्होंने उत्साह के साथ यात्रा शुरू की थी। बताया जा रहा है कि कार राजापुर थाना क्षेत्र में पहुंचते-पहुंचते चालक को झपकी आ गई, जिससे वाहन नियंत्रण से बाहर होकर सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरा।

हादसा इतना भीषण था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम और राहत कर्मचारी कार में फंसे सभी युवकों को बाहर निकाल एंबुलेंस से आगरा के सरकारी अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सकों ने निकुंज गुप्ता, सौरभ वर्मा और राजन गुप्ता को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल राजा को उपचार के लिए भर्ती किया गया। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। तीनों युवकों की पहचान होने के बाद पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दी। दुखद खबर सुनते ही जलालाबाद में कोहराम मच गया। सोमवार सुबह से ही मृतकों के घरों पर लोगों का तांता लगा रहा, हर आंख नम और हर दिल दुख से भरा दिखा। अचानक हुई इस त्रासदी से पूरा नगर गमगीन है।

मृतक निकुंज गुप्ता नगर पालिका जलालाबाद के सभासद अजय गुप्ता का भतीजा था। राजन गुप्ता शहर के प्रतिष्ठित किराना व्यापारी राजेश गुप्ता का इकलौता पुत्र बताया जा रहा है, जिसकी शादी दो वर्ष पूर्व दातागंज बदायूं में हुई थी। वहीं सौरभ वर्मा प्राइवेट नौकरी करता था और परिवार में कमाने वालों में शामिल था। तीनों ही युवकों के सपने और उज्ज्वल भविष्य एक झटके में खत्म हो गए।स्थानीय लोगों ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि युवाओं का यूं असमय जाना बेहद पीड़ादायक है।

तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू कार घर में घुसी, बड़ा हादसा टला

श्रावस्ती जनपद के सोनवा थाना क्षेत्र के नासिरगंज बाजार में देर रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जब एक बेकाबू कार अनियंत्रित होकर सीधे एक घर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और घर को भी नुकसान पहुंचा। हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में मौके पर दौड़े चले आए। स्थानीय लोगों के अनुसार कार की रफ्तार बेहद तेज थी।

लोगों का कहना है कि यदि यह हादसा दिन के समय होता तो बड़ा जान-माल का नुकसान हो सकता था। विकास श्रीवास्तव निवासी बहराइच जिले के बाबागंज से श्रावस्ती के सोनवा थाना क्षेत्र के ककंधू गांव में अपनी ससुराल जा रहा था। इसी दौरान नासिरगंज में नाजिम हैदर के घर से टकरा गई। इससे कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई जबकि चालक को मामूली चोट लगी।

