बाइक पर सवार तीन युवकों की बस की टक्कर से मौत, शव रखकर सड़क पर बवाल

यूपी के शाहजहांपुर में सोमवार सुबह पसगवां थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद दो युवकों की मौत से गुस्साए परिजनों ने शाहजहांपुर में सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। करीब चार घंटे तक चला यह हंगामा तब थमा जब पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाया। हादसे में तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है।

जानकारी के अनुसार, शाहजहांपुर जनपद के रोजा थाना क्षेत्र के गांव सहेजना निवासी गुड्डू (40) और संतराम (50) अपने साथी के साथ एक ही बाइक पर सवार होकर किसी काम से लखीमपुर की ओर जा रहे थे। सुबह लगभग सात बजे के करीब पसगवां थाना क्षेत्र के महमदपुर ताजपुर के पास एक अज्ञात बस ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से तीनों सड़क पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल शाहजहांपुर भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने गुड्डू और संतराम को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीसरे युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है।

परिजनों का आरोप है कि लखीमपुर पुलिस ने रास्ते में ही दोनों की मौत हो जाने के बाद शवों को भावलखेड़ा सीएचसी पर छोड़ दिया और चली गई। इससे आक्रोशित परिजनों ने सुबह करीब सात बजे दोनों शवों को सीएचसी के बाहर सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस बल मौके पर पहुंचा। रोजा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने प्रदर्शनकारियों को शांत करने का प्रयास किया और पसगवां थाना प्रभारी से फोन पर बात कर हादसे की जानकारी ली।

परिजनों ने पसगवां पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बस चालक की गिरफ्तारी की मांग की। जाम की सूचना पर सीओ सिटी प्रयांक जैन भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को समझाया और निष्पक्ष जांच का आश्वासन देकर जाम हटवाया। करीब चार घंटे बाद यातायात सामान्य हो सका। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच शुरू कर दी गई है।

तीन की मौत 1. गुड्डू पुत्र रामस्वरुप उम्र करीब 48 वर्ष

2. संतराम पुत्र जोधा उम्र करीब 45 वर्ष निवासीगण ग्राम शाहगंज थाना रोजा शाहजहाँपुर