Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Shahjahanpur Road Accident Three Bike Riders Dead After Collison with Bus Ruckus on road
बाइक पर सवार तीन युवकों की बस की टक्कर से मौत, शव रखकर सड़क पर बवाल

बाइक पर सवार तीन युवकों की बस की टक्कर से मौत, शव रखकर सड़क पर बवाल

संक्षेप: यूपी के शाहजहांपुर में सोमवार सुबह पसगवां थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद दो युवकों की मौत से गुस्साए परिजनों ने शाहजहांपुर में सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। करीब चार घंटे तक चला यह हंगामा तब थमा जब पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाया।

Mon, 20 Oct 2025 01:35 PMSrishti Kunj शाहजहांपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के शाहजहांपुर में सोमवार सुबह पसगवां थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद दो युवकों की मौत से गुस्साए परिजनों ने शाहजहांपुर में सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। करीब चार घंटे तक चला यह हंगामा तब थमा जब पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाया। हादसे में तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है।

जानकारी के अनुसार, शाहजहांपुर जनपद के रोजा थाना क्षेत्र के गांव सहेजना निवासी गुड्डू (40) और संतराम (50) अपने साथी के साथ एक ही बाइक पर सवार होकर किसी काम से लखीमपुर की ओर जा रहे थे। सुबह लगभग सात बजे के करीब पसगवां थाना क्षेत्र के महमदपुर ताजपुर के पास एक अज्ञात बस ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से तीनों सड़क पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल शाहजहांपुर भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने गुड्डू और संतराम को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीसरे युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है।

ये भी पढ़ें:तुम यही चाहते हो तो मैं... प्रेमी को भेजा वीडियो, आई लव यू लिख की आत्महत्या

परिजनों का आरोप है कि लखीमपुर पुलिस ने रास्ते में ही दोनों की मौत हो जाने के बाद शवों को भावलखेड़ा सीएचसी पर छोड़ दिया और चली गई। इससे आक्रोशित परिजनों ने सुबह करीब सात बजे दोनों शवों को सीएचसी के बाहर सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस बल मौके पर पहुंचा। रोजा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने प्रदर्शनकारियों को शांत करने का प्रयास किया और पसगवां थाना प्रभारी से फोन पर बात कर हादसे की जानकारी ली।

परिजनों ने पसगवां पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बस चालक की गिरफ्तारी की मांग की। जाम की सूचना पर सीओ सिटी प्रयांक जैन भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को समझाया और निष्पक्ष जांच का आश्वासन देकर जाम हटवाया। करीब चार घंटे बाद यातायात सामान्य हो सका। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच शुरू कर दी गई है।

तीन की मौत

1. गुड्डू पुत्र रामस्वरुप उम्र करीब 48 वर्ष

2. संतराम पुत्र जोधा उम्र करीब 45 वर्ष निवासीगण ग्राम शाहगंज थाना रोजा शाहजहाँपुर

3. हरीराम पुत्र कालीचरन उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम गौधनिया आलमपुर थाना पसिगंवा,जनपद लखीमपुर खीरी

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Shahjahnpur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |