यूपी में भीषण सड़क हादसा, कोहरे में बस और कार आमने-सामने टकराईं, तीन की मौत

Mar 11, 2026 10:48 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
यूपी के शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसे में तीन की जान चली गई। हादसा एक बस और कार के बीच हुआ। दोनों वाहन आमने-सामने आ गए और भीषण टक्कर में तीन की मौत और कई घायल हो गए।

यूपी के शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसे में तीन की जान चली गई। हादसा एक बस और कार के बीच हुआ। दोनों वाहन आमने-सामने आ गए और भीषण टक्कर में तीन की मौत और कई घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कोहरे के कारण अल्हागंज में रोडवेज बस और कार में आमने सामने की टक़्कर हो गई। इस हादसे में तीन की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। वहीं, तीन की हालत नाजुक बनी हुई है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार अल्हागंज के ठिंगरी गांव के पास NH 730C पर बुधवार सुबह सात बजे घटना हुई। लखीमपुर के हैदराबाद थाना अंतर्गत मुड़ाभाई गांव के सभी लोग कार से नई गाड़ी लेने इटावा जा रहे थे। कोहरे के कारण सात सीटर कार आल्हागंज की ओर से बरेली जा रही बरेली डिपो की रोडवेज बस से टकरा गयी। टक्कर इतनी भीषण थी की हादसे के बाद कार रोड से दस फ़ीट नीचे खाई में चली गयी। इस टक्कर के कारण बस भी पलटने से बची। बताया गया है कि टक्कर के बाद कार कई बार पलटी इसके बाद खाई में गिरी थी।

हादसे में रोडवेज बस की सवारियां हल्की जख़्मी हो गई हैं। हल्के जख्मी यात्री दूसरी बसों और अन्य साधन से चले गए हैं। वहीं, पुलिस को हादसे की सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर गांव के लड़कों संग मिलकर राहत बचाव शुरू किया। इसके बाद शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और घायलों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए सीएचसी भेजा गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद सीएचसी से तीनों घायलों को फर्रुखाबाद रेफर किया। कार में फंसे चालक को करीब डेढ़ घण्टे बाद दो जेसीबी से निकाला जा सका है।

गोवंश को बचाने में पलटी थी नेपाल के यात्रियों की बस, 16 घायल

बेवर-पीलीभीत राजमार्ग 730सी पर सोमवार देर रात नेपाल के यात्रियों को लेकर मुंबई जा रही डबल डेकर गोवंश को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई थी। हादसे में 16 यात्री घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अल्हागंज पहुंचाया। पांच घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया थी। लखीमपुर खीरी के पलिया बॉर्डर से न्यू खैरा ट्रांसपोर्ट की डबल डेकर बस 72 नेपाल के यात्रियों को लेकर मुंबई के लिए रवाना हुई थी। सोमवार देर रात करीब डेढ़ बजे अल्हागंज क्षेत्र में बेवर-पीलीभीत राजमार्ग के बाईपास पर जेरा रहीमपुर के पास गोवंश आ गया। गोवंश को बचाने के प्रयास में बस का संतुलन बिगड़ गया।

बस अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे खाई में पलट गई। बस पलटते ही अंदर सो रहे यात्रियों में अफरातफरी मच गई। कई यात्री सीटों के बीच फंस गए और चीख-पुकार करने लगे। हादसे की आवाज सुनकर पास के ढाबों पर मौजूद लोग और राहगीर पहुंच गए। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घायलों को निकाला। रात में अंधेरा होने की वजह से बचाव कार्य में दिक्कत आई। जिस स्थान पर बस पलटी थी वहां झाड़ियां अधिक थीं। बस की खिड़कियों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

