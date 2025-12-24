Hindustan Hindi News
यूपी में धर्मांतरण गैंग को अमेरिका से फंडिंग का खुलासा, सुनीता मैसी के कई खातों में ट्रांसफर

यूपी में धर्मांतरण गैंग को अमेरिका से फंडिंग का खुलासा, सुनीता मैसी के कई खातों में ट्रांसफर

संक्षेप:

पुलिस की धर्मांतरण के आरोपियों की जांच में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। एसपी राजेश द्विवेदी के निर्देशन में सीओ इशिका सिंह के नेतृत्व में गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने आरसी मिशन थाना क्षेत्र की नई बस्ती रेती में धर्मांतरण के आरोपी सुनीता मैसी के बैंक खातों की जांच की।

Dec 24, 2025 01:50 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, शाहजहांपुर
पुलिस की धर्मांतरण के आरोपियों की जांच में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। एसपी राजेश द्विवेदी के निर्देशन में सीओ इशिका सिंह के नेतृत्व में गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने आरसी मिशन थाना क्षेत्र की नई बस्ती रेती में धर्मांतरण के आरोपी सुनीता मैसी के बैंक खातों की जांच की। जांच में पता चला कि सुनीता के कई खातों में अमेरिका के सिएटल शहर से कई बार बड़े पैमाने पर रुपये ट्रांसफर किए गए। सुनीता और उसके पति पर आरसी मिशन थाने में रेती में धर्मांतरण कराने के मामले में मुकदमा दर्ज है।

एसआईटी के मुताबिक, सुनीता के तीन बैंक खातों में अमेरिका की एक मनी ट्रांसफर एजेंसी ने पहले 9 लाख 40 हजार और बाद में 13 लाख रुपए ट्रांसफर किए। इसके अलावा सिएटल निवासी विलियम विलिस ने 50 हजार रुपए भेजे। मुंबई के एक ईसाई मिशनरी से भी दो लाख बीस हजार रुपए सुनीता के खाते में आए। इस जांच से स्पष्ट हुआ कि सुनीता विदेश से फंडिंग प्राप्त कर धर्मांतरण की गतिविधियों को अंजाम दे रही थी।

जांच में यह भी सामने आया कि सुनीता ने ये रुपए केवल अपने उपयोग के लिए नहीं रखे, बल्कि विभिन्न लोगों के खातों में नियमित रूप से ट्रांसफर किए। पुलिस अब उन लोगों की तलाश कर रही है जिनके खातों में सुनीता लगातार पैसे भेज रही थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह फंडिंग व्यापक नेटवर्क के माध्यम से धर्मांतरण की कार्रवाई में लगी थी।

शाहजहांपुर जिले में अब तक सात धर्मांतरण मामले दर्ज हो चुके हैं। इसमें सिधौली, निगोही, खुटार, रामचंद्र मिशन और रोजा थाना क्षेत्र शामिल हैं। एसआईटी पुराने और नए मामलों को जोड़कर जांच कर रही है। सिंधौली पुलिस ने 13 जुलाई को तीन आरोपियों को जेल भेजा था। इसके बाद खुटार, निगोही और रामचंद्र मिशन थाना क्षेत्र के रेती से कई आरोपियों को पकड़ा गया।

मुंबई व अन्य शहरों से भी सुनीता के खातों में आए रुपये

एसआईटी ने सुनीता के खातों की आउटगोइंग ट्रांजैक्शन की भी जांच की। इसके तहत यह सामने आया कि सुनीता द्वारा ट्रांसफर किए गए पैसों का इस्तेमाल अन्य समुदाय के लोगों तक पहुंचाने में किया गया। यह मामला अब तक की जांच में सबसे बड़े फंडिंग खुलासे के रूप में सामने आया है। जांच अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका से फंडिंग के अलावा मुंबई और अन्य शहरों से भी सुनीता के खातों में रुपए भेजे गए। इसके जरिए यह साफ होता है कि धर्मांतरण की गतिविधियों के लिए अंतरराष्ट्रीय और देशव्यापी नेटवर्क सक्रिय है।

पूरे नेटवर्क का जल्द पर्दाफाश का दावा

एसपी राजेश द्विवेदी ने कहा कि सुनीता के खातों में लगातार फंडिंग और पैसे ट्रांसफर की पुष्टि हो चुकी है। यह मामला केवल शाहजहांपुर तक सीमित नहीं है। पूरे जिले में सक्रिय धर्मांतरण गिरोह की जांच की जा रही है। हम उन सभी लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो सुनीता के माध्यम से फंडिंग कर रहे हैं। एसआईटी का मानना है कि इस मामले में विदेश से होने वाली फंडिंग और स्थानीय ट्रांसफर को जोड़कर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा।

शाहजहांपुर, एसपी, राजेश द्विवेदी ने कहा कि सुनीता के खाते में अमेरिका से फंडिंग हो रही थी। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि सुनीता ने केवल अपने लिए नहीं, बल्कि कई अन्य लोगों के खातों में भी लगातार पैसे ट्रांसफर किए। आरोपियों द्वारा ट्रांसफर किए गए राशि के उद्देश्य और स्रोत का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

