पेशी से पहले कोर्ट के बंदीगृह में टाइमपास ने दी जान, जेल से लाए गमछे से लगाई फांसी
बरेली में पेशी से पहले कोर्ट के बंदीगृह में टाइमपास नाम के बदमाश ने जान दे दी। आरोपी ने जेल से लाए गमछे से फांसी लगा ली। बदमाश की मौत के बाद से परिवार में कोहराम मचा गया है।
शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। शाहजहांपुर में जिला न्यायालय परिसर स्थित बंदी गृह में शुक्रवार दोपहर बेचेलाल के 20 वर्षीय पुत्र दीपक उर्फ टाइमपास ने गमछे से फंदा लगाकर जान दे दी। वह पॉक्सो के मामले में छह अक्तूबर से जिला कारागार में बंद था। रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए पेशी पर उसे कोर्ट लाया गया था। मौत के बाद परिजनों की तहरीर पर पॉक्सों का मुकदमा दर्ज कराने वाले परिवार के चार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
मूलरूप से पीलीभीत जिले के पिपरिया गांव का रहने वाला दीपक पुवायां थाना क्षेत्र के बितौनी में टकेली मोड़ के पास मकान बनाकर रह रहा था। वह पॉक्सो के एक मामले में छह अक्तूबर 2026 से जिला कारागार में बंद था। शुक्रवार को रिमांड अवधि पूरी होने पर उसे आगे की रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया जाना था। जेल से वह ही गमछे के साथ वाहन में बैठा। कोर्ट पहुंचने के बाद पेशी से पहले उसे कोर्ट परिसर स्थित बंदी गृह में रखा गया था। इसी दौरान दोपहर करीब एक बजे उसने शौचालय जाने की बात कही। आरोप है कि वहां उसने रोशनदान के सहारे अपने गमछे से फंदा लगाकर जान दे दी। कुछ देर बाद घटना की जानकारी होने पर पुलिसकर्मियों में अफरातफरी मच गई।
घटना की सूचना पर एसपी सिटी देवेंद्र कुमार और सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम को भिजवा दिया। पुलिस ने दीपक के पिता की तहरीर पर पॉक्सों का मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला समेत चार लोगों पर तीन लाख रुपये देने पर बेटी को संग भेजने पर बेटे को जेल में सड़ाने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।
एसपी सिटी, देवेंद्र कुमार ने कहा कि बंदी की कोर्ट परिसर स्थित बंदी गृह में संदेहास्पद स्थिति में मौत की सूचना थी। प्रथमदृष्टया जांच करने पर गमछे से फंदा लगाकर जान देने की बात सामने आई है। परिजनों की तहरीर पर प्रताड़ित कर आत्महत्या को उकसाने का चार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है।
जेल अधीक्षक, जेपी तिवारी ने कहा कि बंदियों और कैदियों को जेल मैनुअल के अनुसार ही चीजें इस्तेमाल करने के लिए दी जाती है। मैनुअल में ही गमछा साथ रखने की अनुमति है। इसी के तहत दीपक के पास भी गमछा था। बाकी पूरी तरह जांच के बाद ही जेल से बंदियों को निकाला गया था।
भट्ठे पर काम करता है परिवार 15 साल से पुवायां में रह रहा
दीपक उर्फ टाइमपास का परिवार मूलरूप से पीलीभीत जिले के बरखेड़ा थाना अंतर्गत पिपरिया गांव का रहने वाला है। पिता बेचेलाल ईंट-भट्ठे पर ट्रैक्टर चलाते हैं। परिवार भट्ठे पर काम करते थे। 15 साल पहले परिवार ने पुवायां के बितौनी में मकान बना लिया था। दीपक तीन भाइयों में सबसे छोटा था। मां गीता देवी हैं, बहन किरन शुक्रवार को घर पर थी। दीपक की मौत से परिवार में मातम पसरा है।
मूल रूप से बरखेड़ा के गांव पिपरिया मंडन निवासी दीपक उर्फ टाइमपास का परिवार करीब 10 साल पहले पीलीभीत के बरखेड़ा क्षेत्र से शाहजहांपुर जाकर बस गया था। परिवार ईंट-भट्ठे पर काम करने के लिए पुवायां क्षेत्र में आया था। इसके बाद से दीपक अपने परिजनों के साथ बितौनी में टकेली मोड़ के पास रहने लगा था।
बताया गया कि परिवार का गांव से ज्यादा जुड़ाव नहीं था। त्योहारों के अवसर पर ही परिवार के लोग गांव आते-जाते थे। रोजी-रोटी की तलाश में शाहजहांपुर आए परिवार ने यहीं अपना ठिकाना बना लिया था। दीपक भी परिवार के साथ यहीं रह रहा था। पॉक्सो के मामले में जेल जाने के बाद शुक्रवार को उसे रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए जिला न्यायालय में पेशी पर लाया गया था। इसी दौरान न्यायालय परिसर स्थित बंदी गृह में उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है।
ग्रामीणों ने बताया कि परिवार के शाहजहांपुर चले जाने के बाद स्थानीय लोगों से बातचीत भी कम होती थी। मृतक दीपक की मां गीता देवी, पिता बेंचेलाल, बड़ा भाई राम मिलन, मझला भाई संजय कुमार,बहन किरन देवी और मृतक के एक चाचा राम फूल हैं। सभी साथ में शाहजहांपुर जिले के पुवायां तहसील के धारा में एक भट्ठे पर ईंट ढुलाई का कार्य करते हैं। यहां इनका एक मकान है और कोई जमीन नहीं है। कभी कभी त्योहार पर दीपक आता था। मृतक दीपक के बड़े भाई की शादी हो चुकी है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें