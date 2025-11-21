यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में पकड़ा वांटेड इनामी बदमाश शानू, पैर में लगी गोली
यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में एक शातिर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इनामी हिस्ट्रीशीटर को पुलिस ने गुरुवार रात मुठभेड़ में दबोच लिया। आरोपी की तलाश में पुलिस लंबे समय से दबिश दे रही थी।
इसके लिए विशेष टीमें गठित की गई थीं। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां से उसे अदालत में पेश किया जाएगा, जहां से जेल भेज दिया जाएगा।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। यूपी पुलिस की टीम ने मुठभेड़ में 10 हजार का इनामी शानू गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी दी गई है कि कटरा में नहर पटरी पर देर रात पुलिस और बदमाश की आमने-सामने मुठभेड़ हुई। मुखबिर की सूचना पर कटरा पुलिस सक्रिय हुई और रात में 12:55 बजे आरोपी दबोचा गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। पैर गोली लगने से घायल शातिर अपराधी को पुलिस निगरानी में अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
बताया जा रहा है कि वांछित अपराधी शानू गोकशी, गैंगस्टर, एनडीपीएस से लेकर 307 तक 18 मुकदमों में वांछित है। मुठभेड़ के बाद उसके पास से तमंचा, कारतूस, मोबाइल और नकदी की बरामदगी की गई है और साथ ही नया केस भी दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि शानू कई बार जेल की सजा काट चुका है। शातिर शानू लंबे समय से गिरफ्तारी से बच रहा था। एसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में अब शाहजहांपुर पुलिस को सफलता हासिल हुई है। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपी के नेटवर्क और हालिया गतिविधियों की जांच जारी है।