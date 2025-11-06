Hindustan Hindi News
UP Shahjahanpur Minor Boy demanded Extortion Money watching Lawrence Bishnoi gang Reels
लॉरेंस बिश्नौई गैंग की रील्स देख प्रभावित नाबालिग ने मांगी 50 लाख की रंगदारी

संक्षेप: सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की रील्स देखकर यूपी के शाहजहांपुर के एक नाबालिग इतना प्रभावित हो गया कि उसने उसी के नाम पर रंगदारी मांगकर शाहजहांपुर में सनसनी फैला दी। आरोपी ने व्यापारी से फेसबुक मैसेंजर के जरिए 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी।

Thu, 6 Nov 2025 02:08 PMSrishti Kunj संवाददाता, शाहजहांपुर
सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की रील्स देखकर यूपी के शाहजहांपुर के एक नाबालिग इतना प्रभावित हो गया कि उसने उसी के नाम पर रंगदारी मांगकर शाहजहांपुर में सनसनी फैला दी। आरोपी ने व्यापारी से फेसबुक मैसेंजर के जरिए 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। पुलिस ने तकनीकी जांच और लोकेशन ट्रैकिंग के जरिए आरोपी को बेंगलुरु से दबोच लिया। पूछताछ के बाद उसे बाल सुधार गृह भेजा गया है।

निगोही थाना क्षेत्र के सतवा गांव निवासी रंजीत सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसे ओम सिंह नामक व्यक्ति ने फेसबुक मैसेंजर पर कॉल कर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। धमकी दी गई थी कि रुपये न देने पर जान से मार दिया जाएगा। आरोपी ने इसका एक ऑडियो संदेश भी फेसबुक पर अपलोड किया था।

व्यापारी के बयान पर निगोही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मामला लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जुड़ा होने के कारण एसपी ने एसओजी समेत तीन विशेष टीमों का गठन किया था। एक टीम को फतेहपुर भेजा गया, जबकि दूसरी टीम ने आरोपी की मोबाइल लोकेशन के आधार पर बेंगलुरु तक पीछा किया।

आरोपी ने कहा, अमीर बनने की लालच में मांगी रंगदारी

पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि वह इंस्टाग्राम पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की रील्स लगातार देखता था और उनसे प्रभावित होकर जल्दी पैसा कमाने की नीयत से यह कदम उठाया। आरोपी ने रंजीत सिंह का मोबाइल नंबर फेसबुक पर खोजा और फिरौती मांगने की योजना बनाई। उसने खुद ही ऑडियो संदेश रिकॉर्ड कर भेजा, जिसमें धमकी दी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहा हूं, 50 लाख नहीं दिए तो उड़ा देंगे। धमकी भरा संदेश पाकर व्यापारी घबरा गया और तत्काल पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया। मामले की गंभीरता देखते हुए पुलिस ने तकनीकी निगरानी, सोशल मीडिया अकाउंट और मोबाइल लोकेशन के जरिए आरोपी की पहचान की।

सोशल मीडिया के प्रभाव में आकर किया कृत्य: एसपी

एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ के बाद यह साफ हो गया कि उसने किसी गिरोह से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के प्रभाव में आकर यह कृत्य किया। आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है और उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि यह मामला युवाओं में सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव और अपराध प्रेरणा का उदाहरण है। पुलिस अब आरोपी के डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं वह किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा तो नहीं था।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Shahjahnpur News Up News UP Top News अन्य..
