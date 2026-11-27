शाहजहांपुर में शादी में गई 6 साल की बच्ची से रेप की घटना सामने आई है। बच्ची बड़ी मुश्किल से आरोपी के चंगुल से छूटकर खून से लथपथ हालत में घर पहुंची। गांव वालों का कहना है कि पहले भी आरोपी रेप केस में जेल जा चुका है।

शाहजहांपुर, संवाददाता। शाहजहांपुर में तिलहर के एक गांव में शादी समारोह में गई छह वर्षीय बच्ची को बहाने से घर के अंदर ले जाकर दरिंदगी करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने बच्ची को बीड़ी का बंडल लाने के लिए भेजा और फिर उसे पकड़कर घर के अंदर खींच ले गया। घटना के बाद बच्ची खून से लथपथ हालत में किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर घर पहुंची और मां को आपबीती बताई। पुलिस ने बच्ची की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

पीड़िता की मां के मुताबिक, मंगलवार रात गांव में शादी समारोह था। उसकी छह वर्षीय बेटी, जो कक्षा एक की छात्रा है वह शादी समारोह देखने गई थी। वहां पहले से मौजूद गांव के रामौतार ने बच्ची को बीड़ी का बंडल लाने के लिए दुकान पर भेज दिया। आरोप है कि बच्ची जब बीड़ी का बंडल लेकर वापस रामौतार के पास पहुंची तो उसने उसे गलत नीयत से पकड़ लिया और घर के अंदर खींच ले गया।

महिला ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि रामौतार ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान बच्ची के गुप्तांग से खून आने लगा। किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर बच्ची घर पहुंची। महिला के पति दिल्ली में रहकर काम करते हैं। घटना की जानकारी मिलने पर वह बुधवार को दिल्ली से घर पहुंचे। इसके बाद गुरुवार को परिजन बच्ची को लेकर थाने पहुंचे और पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी रामौतार को गिरफ्तार कर लिया।

दुष्कर्म के आरोप में पहले भी जेल जा चुका रामौतार छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार रामौतार को लेकर गांव में उसके पुराने आपराधिक इतिहास की भी चर्चा है। ग्रामीणों का दावा है कि आरोपी पहले भी बच्चियों के साथ इस तरह के अपराध कर चुका है। चर्चा है कि पिछले वर्ष उसने अपनी सगी भतीजी को भी अपनी हवस का शिकार बनाया था। इस मामले में आरोपी के जेल जाने की बात भी ग्रामीणों ने कही है।

ग्रामीणों के मुताबिक, आरोपी की आपराधिक प्रवृत्ति के कारण गांव में पहले भी इस तरह की घटनाओं को लेकर चर्चा रही है। अब छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तारी के बाद उसके पुराने मामले की भी पड़ताल की मांग उठ रही है। सवाल यह है कि यदि आरोपी पहले भी नाबालिग बच्ची से अपराध के मामले में जेल जा चुका था तो उसकी जमानत और रिहाई के बाद उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखी गई थी या नहीं।

इधर, गुरुवार को पीड़ित बच्ची के माता-पिता उसे लेकर कोतवाली पहुंचे थे। कोतवाल प्रभाष चंद्र ने लखोहा गांव निवासी रामौतार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने दो टीमें गठित कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। शाम को फोरेंसिक टीम ने गांव पहुंचकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि बच्ची का मेडिकल कराया जा रहा है। आरोपी रामौतार को पुलिस टीम ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।