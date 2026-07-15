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पत्नी की गोली मारकर हत्या फिर बेटे और पुलिसवालों पर भी ताना तमंचा, खुद आत्महत्या की कोशिश

By Srishti Kunj
संवाददाता, शाहजहांपुर
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शाहजहांपुर में एक पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद बेटे को भी मारने के लिए खोजता रहा। बेटे को बचाने आए पुलिसवालों पर भी तमंचा तान दिया। इतने पर भी नहीं रुका और खुद आत्महत्या की कोशिश की।

पत्नी की गोली मारकर हत्या फिर बेटे और पुलिसवालों पर भी ताना तमंचा, खुद आत्महत्या की कोशिश

यूपी के शाहजहांपुर में गांव मोहलिया वीरान में मंगलवार शाम जमीन के बंटवारे को लेकर नाराज वृद्ध ने खेत से लौट रही पत्नी की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घेरा तो आरोपी ने पुलिसकर्मियों और फिर नाती पर तमंचा तान दिया। आखिर में उसने को गोली मार ली। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेटे ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। खुद गांव निवासी हरपाल के चार बेटे नरोत्तम, जंगबहादुर, पप्पू और नन्हे व दो बेटियां रामगुनी और रामदेवी हैं।

बताया गया कि हरपाल का पत्नी 63 वर्षीय लक्ष्मी देवी से आए दिन विवाद होता रहता था। शाम करीब साढ़े पांच बजे लक्ष्मी खेत से पशुओं के लिए घास लेकर लौट रहीं थीं। आरोप है कि गोमती नदी के रास्ते पर हरपाल ने उन्हें रोक कर सीने में गोली मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम से सिपाही फिरोज ने हरपाल को दबोचने का प्रयास किया तो उसने तमंचे से अपने पेट में गोली मार ली। हालांकि गोली हरपाल के पेट को और सिपाही फिरोज अली को छूती निकल गई।

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पत्नी की हत्या के बाद बेटे को खोजा, पुलिस पर भी ताना तमंचा

पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के बाद आरोपी हरपाल का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने तमंचे में दूसरा कारतूस भरा और बेटे जंगबहादुर की हत्या करने के इरादे से गांव पहुंच गया। हाथ में तमंचा लहराते हुए वह बेटे को तलाशने लगा, लेकिन इसकी भनक लगते ही जंगबहादुर जान बचाकर खेतों की ओर भाग गया और छिप गया।

इसी बीच ग्रामीणों ने डायल 112 और खुटार पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया तो उसने पुलिसकर्मियों पर ही तमंचा तान दिया। इसके बाद पास में खड़े अपने नाती विकास को भी निशाना बनाया। तमंचा तानते देख विकास किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकला। पुलिस आरोपी को काबू करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान सिपाही फिरोज अली जैसे ही उसे पकाने के लिए आगे बढ़े, हरपाल ने तमं से अपने पेट में गोली मार ली।

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गोली सिपाही फिरोज अली को छूती हुई निकल गई, जिससे वह बाल-बाल बच गए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी से तमंचा छीन लिया और घायल अवस्था में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां उसका उपचार चल रहा है। सूचना मिलते ही एसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे, सीओ पुवायां प्रवीण मलिक, बंडा इंस्पेक्टर बृजेश सिंह, खुटार के कार्यवाहक थानाध्यक्ष सुभाष चंद्र और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची।

जमीन के बंटवारे ने बढ़ाई पारिवारिक रंजिश

परिजनों के अनुसार हरपाल और उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। इसी कारण लक्ष्मी देवी दूसरे बेटे जंगबहादुर के साथ रहने लगी थी, जबकि हरपाल बड़े बेटे नरोत्तम के पास रहता था। बताया गया कि हरपाल अपनी हिस्से की जमीन पहले ही नरोत्तम के नाम कर चुका था। इसी बात को लेकर परिवार में लंबे समय से तनाव बना हुआ था। मंगलवार सुबह भी दोनों के बीच इसी मुद्दे पर कहासुनी हुई थी।

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एसपी ग्रामीण, दीक्षा भंवरे ने हा कि प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद के चलते पत्नी की गोली मारकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। घटना के बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मारने का प्रयास किया, लेकिन गोली पेट के पास से छूकर निकल गई। तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना में प्रयुक्त तमंचा आरोपी के पास कहां से आया, इसकी भी जांच कराई जा रही है।

घटना के समय दो बेटे घर से थे बाहर

वारदात के समय मृतका लक्ष्मी देवी के दो बेटे घर पर मौजूद नहीं थे। छोटा बेटा पप्पू मजदूरी के लिए मध्य प्रदेश में धान की रोपाई करने गया हुआ था, जबकि तीसरे नंबर का बेटा नन्हे अपने साढ़ की पुत्री की विदाई कराने गया था। घटना की सूचना मिलते ही नन्हें तत्काल घर पहुंच गया। वहीं पप्पू भी मध्य प्रदेश से गांव के लिए रवाना हो गया। परिवार के अन्य सदस्य उसके पहुंचने का इंतजार कर रहे है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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