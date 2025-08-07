UP Shahjahanpur Man Jumped in River while Making reel on bridge marriage two months later पुल पर रील बनाने के लिए नदी में कूदा युवक हुआ लापता, दो महीने बाद थी शादी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Shahjahanpur Man Jumped in River while Making reel on bridge marriage two months later

पुल पर रील बनाने के लिए नदी में कूदा युवक हुआ लापता, दो महीने बाद थी शादी

यूपी में शाहजहांपुर के बहादुरपुर मोहल्ले का युवक बुधवार शाम लोधीपुर पुल पर रील बनाने के दौरान खन्नौत नदी में डूब गया। घटना की सूचना पर एडीएम एफआर, एडीएम, तहसीलदार व कोतवाली प्रभारी मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया।

Srishti Kunj संवाददाता, शाहजहांपुरThu, 7 Aug 2025 01:18 PM
share Share
Follow Us on
पुल पर रील बनाने के लिए नदी में कूदा युवक हुआ लापता, दो महीने बाद थी शादी

यूपी में शाहजहांपुर के बहादुरपुर मोहल्ले का युवक बुधवार शाम लोधीपुर पुल पर रील बनाने के दौरान खन्नौत नदी में डूब गया। घटना की सूचना पर एडीएम एफआर, एडीएम, तहसीलदार व कोतवाली प्रभारी मौके पर पहुंचे। बाद में पीएसी फ्लड यूनिट, एनडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू कराया गया। देर रात तक सर्च अभियान जारी रहा।

परिजनों के अनुसार बिजलेस उर्फ भूरा ई-रिक्शा चलाता था और इंदिरा नगर के पास एक गुमटी पर भी बैठता था। बुधवार शाम वह 12 वर्षीय पड़ोसी मिर्ची के साथ लोदीपुर पुल पर गया। पहले खुद की शर्ट उतारकर बोला, हम तो नदी किनारे रहने वाले हैं और पानी से क्या डरना। इसके बाद पुल से कूद गया और पहली बार तैरकर बाहर आ गया। फिर दूसरी बार कूदा लेकिन कुछ दूर तैरने के बाद नदी में डूब गया।

ये भी पढ़ें:तीन बच्चों के पिता ने नमकीन देकर 5 साल की बच्ची से किया रेप, खून से लथपथ आई घर

भूरा तीन भाइयों व तीन बहनों में सबसे छोटा था। उसके माता-पिता इन दिनों कानपुर में बड़े बेटे के पास हैं। परिजनों को सूचना दे दी गई है और वे देर रात तक शाहजहांपुर पहुंच जाएंगे। इस दौरान उसका एक भाई और बहनें भी घटनास्थल पर पहुंच गए। एडीएम अरविंद कुमार ने बताया कि बुधवार देर रात तक युवक को खोजने का प्रयास जारी रहा। रात हो जाने से तलाशने में दिक्कत आ रही है। बचाव दल हरसंभव प्रयास कर रहा है जिससे जल्द से जल्द लापता युवक को खोजा जा सके।

दो माह बाद है भूरा की शादी अब घर में पसरा सन्नाटा

लोधीपुर पुल से नदी में छलांग लगाने वाला बहादुरपुर निवासी बिजलेस उर्फ भूरा दो महीने बाद दूल्हा बनने वाला था। घर में चहल-पहल की तैयारी थी, लेकिन अब उसकी नादानी ने पूरे परिवार को मातम में डुबो दिया। शादी की तिथि तय हो चुकी थी और सगाई भी हो चुकी थी। परिवार के लोग इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश थे। भूरा के परिजन बताते हैं कि वह बीते कुछ दिनों से बेहद खुश नजर आ रहा था। बुधवार को भी वह दिनभर घर पर ही था। भाभी के घर बेटी का जन्म हुआ था, उसी खुशी में वह पड़ोसियों से मिल भी रहा था।

भूरा के पिता रामकिशोर और मां कुछ दिनों पहले बड़े बेटे अमर के पास कानपुर चले गए थे। जैसे ही हादसे की खबर मिली, वहां से निकल पड़े। भूरा तीन भाइयों में सबसे छोटा था। मंझले भाई राम शंकर शाहजहांपुर में ही रहते हैं। तीनों बहनों की शादी हो चुकी है। बुधवार को जब हादसे की सूचना मिली तो जीजा प्रवेश भी घटनास्थल पर पहुंच गए। भूरा ई-रिक्शा चलाने के अलावा एक गुमटी पर भी काम करता था। वह अक्सर मोबाइल से वीडियो बनाता और सोशल मीडिया पर अपलोड करता था। बुधवार को भी उसने अपने 12 वर्षीय पड़ोसी मिर्ची को साथ लिया और पुल पर रील बनाने पहुंच गया।

Shahjahnpur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |