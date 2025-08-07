पुल पर रील बनाने के लिए नदी में कूदा युवक हुआ लापता, दो महीने बाद थी शादी

यूपी में शाहजहांपुर के बहादुरपुर मोहल्ले का युवक बुधवार शाम लोधीपुर पुल पर रील बनाने के दौरान खन्नौत नदी में डूब गया। घटना की सूचना पर एडीएम एफआर, एडीएम, तहसीलदार व कोतवाली प्रभारी मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया।

यूपी में शाहजहांपुर के बहादुरपुर मोहल्ले का युवक बुधवार शाम लोधीपुर पुल पर रील बनाने के दौरान खन्नौत नदी में डूब गया। घटना की सूचना पर एडीएम एफआर, एडीएम, तहसीलदार व कोतवाली प्रभारी मौके पर पहुंचे। बाद में पीएसी फ्लड यूनिट, एनडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू कराया गया। देर रात तक सर्च अभियान जारी रहा।

परिजनों के अनुसार बिजलेस उर्फ भूरा ई-रिक्शा चलाता था और इंदिरा नगर के पास एक गुमटी पर भी बैठता था। बुधवार शाम वह 12 वर्षीय पड़ोसी मिर्ची के साथ लोदीपुर पुल पर गया। पहले खुद की शर्ट उतारकर बोला, हम तो नदी किनारे रहने वाले हैं और पानी से क्या डरना। इसके बाद पुल से कूद गया और पहली बार तैरकर बाहर आ गया। फिर दूसरी बार कूदा लेकिन कुछ दूर तैरने के बाद नदी में डूब गया।

भूरा तीन भाइयों व तीन बहनों में सबसे छोटा था। उसके माता-पिता इन दिनों कानपुर में बड़े बेटे के पास हैं। परिजनों को सूचना दे दी गई है और वे देर रात तक शाहजहांपुर पहुंच जाएंगे। इस दौरान उसका एक भाई और बहनें भी घटनास्थल पर पहुंच गए। एडीएम अरविंद कुमार ने बताया कि बुधवार देर रात तक युवक को खोजने का प्रयास जारी रहा। रात हो जाने से तलाशने में दिक्कत आ रही है। बचाव दल हरसंभव प्रयास कर रहा है जिससे जल्द से जल्द लापता युवक को खोजा जा सके।

दो माह बाद है भूरा की शादी अब घर में पसरा सन्नाटा लोधीपुर पुल से नदी में छलांग लगाने वाला बहादुरपुर निवासी बिजलेस उर्फ भूरा दो महीने बाद दूल्हा बनने वाला था। घर में चहल-पहल की तैयारी थी, लेकिन अब उसकी नादानी ने पूरे परिवार को मातम में डुबो दिया। शादी की तिथि तय हो चुकी थी और सगाई भी हो चुकी थी। परिवार के लोग इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश थे। भूरा के परिजन बताते हैं कि वह बीते कुछ दिनों से बेहद खुश नजर आ रहा था। बुधवार को भी वह दिनभर घर पर ही था। भाभी के घर बेटी का जन्म हुआ था, उसी खुशी में वह पड़ोसियों से मिल भी रहा था।