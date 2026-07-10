आर्मी या रॉ को बुलाओ... 16 घंटे से टावर पर चढ़े युवक की मांग, फोन चोरी होने के बाद से है परेशान
यूपी के शाहजहांपुर में एक युवक 16 घंटे से टावर पर चढ़ा हुआ है। पुलिस-प्रशासन के समझाने पर भी नहीं उतर रहा है। हरियाणा के झज्जर जिले में काम करता था। उसका मोबाइल चोरी हो गया था और मेहनत की मजदूरी भी उसे नहीं मिली थी।
यूपी के शाहजहांपुर में एक व्यक्ति टावर पर चढ़ गया है। पुलिस से परेशान होकर पिछले 16 घंटे से व्यक्ति टावर पर चढ़ा बैठा है। उसका कहना है कि उसका फोन चोरी हो गया था। लेकिन इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी से वो अब पुलिस से परेशान हो चुका है। अब उसे रॉ या आर्मी से बात करवाई जाए। तिलहर में राजकीय महाविद्यालय के पास स्थित बीएसएनएल टावर पर चढ़ा युवक शुक्रवार को भी करीब 16 घंटे बाद तक नीचे नहीं उतरा। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार उसे सुरक्षित नीचे लाने के प्रयास में जुटे रहे, लेकिन वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं हुआ।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार युवक ने अपनी पहचान मीरानपुर कटरा निवासी आकाश यादव के रूप में बताई है। उसने बताया कि वह हरियाणा के झज्जर जिले में काम करता था। उसका आरोप है कि वहां उसका मोबाइल चोरी हो गया था और मेहनत की मजदूरी भी नहीं मिली। शिकायत करने पर पुलिस ने उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद उसका पुलिस से भरोसा उठ गया। मौके पर मौजूद अधिकारियों के अनुसार आकाश पुलिसकर्मियों से बात करने से इनकार कर रहा है। वह केवल सेना के अधिकारियों से ही बातचीत करने की बात कह रहा है। उसका कहना है कि वो हरियाणा पुलिस से अब परेशान हो चुका है।
युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलने पर कोतवाली प्रभारी प्रिंस शर्मा मौके पर पहुंचे और युवक को समझाने का प्रयास किया। शुक्रवार सुबह सीओ इशिका सिंह और एसडीएम जीत सिंह राय ने भी फोन के माध्यम से करीब एक घंटे तक युवक को समझाया, लेकिन वह टावर से नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसकी पहचान की पुष्टि के लिए मीरानपुर कटरा के प्रभारी निरीक्षक अवधेश सेंगर को भी मौके पर बुलाया गया। युवक को सकुशल नीचे उतारने के लिए पुलिस और प्रशासन लगातार प्रयासरत हैं। मौके पर लोगों की भीड़ जुटी रही और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात है।
पुलिस कोशिश कर रही है कि उसे सकुशन नीचे उतारा जाए। उसे समझाने के प्रयास जारी हैं। उसने आरोप लगाए हैं कि पुलिस से शिकायत करने के बाद भी उसकी एक नहीं सुनी गई और उसके साथ मारपीट की गई। नाराज युवक मीरानपुर कटरा अपने घर आ गया और यहां मेडिकल कॉलेज के पास टावर पर चढ़ गया। युवक गुरुवार की रात से टावर पर चढ़ा हुआ है। लगातार बारिश हो रही है लेकिन वो नीचे नहीं उतरा है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें