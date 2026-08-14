अवैध शराब बेचने का विरोध करने पर युवक की पीटकर हत्या, लाठी-डंडों और बेल्ट से पीटा

शाहजहांपुर में शराब बेचने का विरोध करने पर युवक की पीटकर हत्या कर दी गई। विरोध के दौरान लाठी-डंडों और बेल्ट से युवक पर हमला किया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद मेडिकल कॉलेज में परिजनों ने हंगामा किया।

यूपी के शाहजहांपुर में अवैध कच्ची शराब की बिक्री का विरोध करने पर गुरुवार देर शाम गांव में विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि ग्राम प्रधान के परिजनों ने लाठी-डंडों और बेल्ट से हमला कर 35 वर्षीय सुरेन्द्र वर्मा पुत्र केदार वर्मा की हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में फायरिंग की भी चर्चा रही। पुलिस ने मामले में नामजद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

तिलहर थाना क्षेत्र के सहवेगपुर गांव निवासी सोनपाल ने पुलिस को बताया कि उसका भाई सुरेंद्र कच्ची शराब की बिक्री का विरोध करता था। आरोप है कि गुरुवार शाम करीब आठ बजे प्रधान सुरेंद्र वर्मा उसके भाई को अपने घर बुलाकर धमकाने लगा। इसी दौरान वहां मौजूद सुखदेव, वसुदेव, सतीश, अमित, दिलिप, गोविंद और सुरेंद्र प्रधान ने मिलकर सुरेंद्र पर लाठी-डंडों और बेल्ट से हमला कर दिया। सोनपाल के अनुसार, हमलावर सुरेंद्र को तब तक पीटते रहे, जब तक वह अधमरा होकर जमीन पर नहीं गिर गया। इस दौरान हमलावर कहते रहे कि इसे तब तक मारो, जब तक यह मर न जाए।

गंभीर रूप से घायल सुरेंद्र को परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मेडिकल कॉलेज में हंगामा हो गया। वहां मेडिकल कॉलेज में पहले से मौजूद एसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे उनके पास आ गईं और परिजनों को मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। पीछे से एसपी सौरभ दीक्षित भी पहुंच गए। उन्होंने तहरीर लखवाकर मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद परिजन शांत हुए।

चौकी इंचार्ज के खिलाफ भड़का गुस्सा सहवेगपुर में कच्ची शराब के विरोध के बाद युवक की हत्या की घटना के बाद मृतक के परिजनों का गुस्सा नगरिया मोड़ चौकी पुलिस पर फूट पड़ा। परिजनों ने चौकी इंचार्ज पर अवैध शराब बिक्री की शिकायतों को गंभीरता से न लेने और गांव में जांच तक नहीं करने का आरोप लगाते हुए जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। उन्होंने चौकी इंचार्ज को निलंबित करने की मांग की। सूचना पर एसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे मौके पर पहुंचीं और परिजनों को कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद हंगामा शांत हुआ।

मृतक के परिजनों का कहना था कि सहवेगपुर में लंबे समय से कच्ची शराब की बिक्री की जा रही थी। शराब खरीदने और पीने वालों के गांव में आने-जाने से आए दिन गाली-गलौज और विवाद होते थे। इसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार नगरिया मोड़ चौकी इंचार्ज से शिकायत की थी। आरोप है कि शिकायतों के बावजूद पुलिस ने अवैध शराब बिक्री रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। परिजनों का आरोप था कि चौकी इंचार्ज ने शिकायतों की जांच के लिए गांव जाना तक उचित नहीं समझा। उनका कहना था कि यदि समय रहते पुलिस ने शराब बिक्री पर कार्रवाई की होती तो विवाद इतना नहीं बढ़ता और सुरेंद्र की जान नहीं जाती।

एसपी ग्रामीण ने दिया कार्रवाई का भरोसा सुरेंद्र की मौत की सूचना के बाद जिला अस्पताल में पहुंचे परिजन चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। देखते ही देखते वहां हंगामा शुरू हो गया। परिजन चौकी इंचार्ज को निलंबित करने की मांग पर अड़ गए। पुलिस की कथित लापरवाही की भी जांच होनी चाहिए।