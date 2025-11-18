करंट लगने के बाद लाइनमैन की मौत, परिजनों ने शव रखकर हाईवे किया जाम

संक्षेप: यूपी के शाहजहांपुर में शनिवार शाम करंट लगने से घायल लाइनमैन स्वदेश यादव की सोमवार देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने मंगलवार तड़के शव लेकर एमएफ हाईवे पर रख दिया और सड़क पर ही रखकर जाम लगा दिया।

यूपी के शाहजहांपुर में कलान के बाला जी वार्ड में शनिवार शाम काम के दौरान करंट लगने से घायल हुए लाइनमैन स्वदेश यादव (25) की सोमवार देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की जानकारी मिलते ही परिजन मंगलवार तड़के शव लेकर एमएफ हाईवे पर पहुंच गए और सड़क पर ही रखकर जाम लगा दिया। परिजनों ने लाइन चालू रखने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए मुआवजा देने की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी।

जानकारी के अनुसार स्वदेश शनिवार को उपभोक्ताओं के लिए केबल जोड़ने का काम कर रहा था। मौके पर चार फीडरों की क्रॉसिंग थी। तीन फीडरों पर शटडाउन लिया गया था, जबकि एक फीडर चालू बताया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि इसी लापरवाही के कारण हादसा हुआ। तीन कनेक्शन जोड़ने के बाद जैसे ही वह चौथे कनेक्शन के लिए पोल पर चढ़ा, तभी जोरदार करंट लगने से वह नीचे आ गिरा। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां देर रात उसने दम तोड़ दिया।

मंगलवार सुबह परिजन, ग्रामीण और समर्थक हाईवे पर जमा हो गए। देखते ही देखते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्थानीय नेता भी समर्थन में पहुंच गए। परौर और मिर्जापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। करीब एक घंटे तक हाईवे जाम रहा। अधिकारियों ने समझाकर शव को हटवाया।