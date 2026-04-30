यूपी में भीषण सड़क हादसा, पति-पत्नी और उनके 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत

यूपी में भीषण सड़क हादसा हो गया है। शाहजहांपुर में बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार पति-पत्नी और उनके 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना पर घर में कोहराम मच गया।

UP News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के पुवायां क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक ही परिवार के चार लोगों की जान चली गई। हादसे में पति-पत्नी और उनके दो मासूम बच्चों की मौत हो गई है। हादसे के बाद घर में कोहराम मच गया है। हादसा पुवायां-शाहजहांपुर स्टेट हाईवे पर दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल फ्लाईओवर के पास करीब 11 बजे हुआ।

पुलिस के अनुसार निगोही थाना क्षेत्र के मोहल्ला रामनगर बगिया निवासी अरुण धोबी (35) अपनी पत्नी सीमा (32), बेटी दीक्षा (10) और तीन वर्षीय बेटे नैतिक के साथ बाइक से पुवायां में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। गुरुवार सुबह समारोह समाप्त होने के बाद अरुण अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ बाइक (UP 27 BV 3343) से वापस अपने घर निगोही लौट रहा था। इसी दौरान पुवायां बाईपास पर बाइक गलत दिशा में चली गई, तभी सामने से आ रही बोलेरो (UP 82 Q 8382) ने जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि अरुण, दीक्षा और नैतिक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल सीमा को तत्काल सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद बोलेरो चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।

घटना की सूचना मिलते ही थाना पुवायां पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। क्षेत्राधिकारी प्रवीण मालिक ने बताया कि शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और फील्ड यूनिट को भी जांच के लिए बुलाया गया है। मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर, हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने निगोही स्थित परिवार को सूचना दे दी है। एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत से निगोही में शोक की लहर है।