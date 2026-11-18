शाहजहांपुर में कुएं में युवक की सिर कटी लाश मिली। सिर काटकर धड़ कुएं में फेंका गया है। साथ ही पास पड़े बैग में कुछ चीजें मिली हैं। संभावना जताई जा रही है कि एक अपराधी ने अपनी पहचान छिपाने को किसी की हत्या की। अपना सामान उसके शव के पास फेंक खुद फरार हो गया है।

शाहजहांपुर, संवाददाता। शाहजहांपुर में कलान क्षेत्र के सिउड़ी गांव में एक युवक की सिर कटी लाश कुएं में मिली है। पुलिस ने शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन युवक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम से साक्ष्य एकत्र कराकर शव को पाेस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सिर की बरामदगी के लिए कई टीमें बनाईं हैं। मंगलवार सुबह गांव के राकेश अपने खेत में कुएं के पास पहुंचे तो तेज दुर्गंध आने पर झांककर देखा तो कुएं में सिर कटा शव पड़ा दिखा। सूचना पर पहुंची कलान पुलिस ने शव कुएं से निकलवाया। मृतक की उम्र करीब 35 वर्ष बताई जा रही है। उसने पैंट-शर्ट और जैकेट पहन रखी थी।

शव के पास एक बैग भी मिला, जिसमें शीशा, कंघी, पावर बैंक, मोर पंख, लाल कपड़ा, चंदन और आधार कार्ड की फोटोकॉपी मिली। फोटोकॉपी पर विनोद पुत्र राजा शर्मा निवासी सिउड़ी थाना कलान का नाम अंकित है। इस पर पुलिस ने विनोद के परिजनों को मौके पर बुलाया, लेकिन शव की पहचान नहीं हो सकी है। हालांकि पुलिस ने विनोद के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि उस पर तीन मुकदमे दर्ज हैं और लापता है। पुलिस ने सिर की बरामदगी के लिए टीमें लगा दी है। विनोद के परिजनों से डीएनए मिलान कराया जाएगा।

खुद को मृत दिखाने को विनोद ने दूसरे की तो नहीं कर दी हत्या सिउड़ी गांव के सूखे कुएं में सिर कटा शव मिलने का मामला अब और उलझ गया है। पुलिस को आशंका है कि कहीं विनोद ने खुद को मृत दिखाकर पुलिस और लोगों की नजरों से बचने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या तो नहीं कर दी। शव के पास मिले बैग में विनोद पुत्र राजाशर्मा के नाम की आधार कार्ड की फोटोकॉपी मिलने के बाद विनोद कहां है, यह पता नहीं लगने पर पुलिस इस आशंका को जांच के दायरे में रखकर पड़ताल कर रही है। हालांकि, अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वास्तविक पहचान की पुष्टि के लिए डीएनए परीक्षण कराया जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद ही इस रहस्य से पर्दा उठ सकेगा।

दरअसल, मंगलवार सुबह सिउड़ी गांव में सतीश के खेत स्थित सूखे कुएं से एक अज्ञात व्यक्ति का सिर कटा शव बरामद हुआ था। शव करीब 30 से 35 वर्ष के पुरुष का बताया जा रहा है। उसकी हालत काफी खराब थी। शव के पास मिले बैग की तलाशी लेने पर उसमें कुछ कपड़े, शीशा, कंघी, पावर बैंक, मोर पंख, लाल कपड़ा और चंदन मिला। इसी बैग में आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी भी मिली, जिस पर विनोद पुत्र राजाशर्मा, निवासी ग्राम सिउड़ी लिखा था। पुलिस ने इस नाम के आधार पर उसके परिजनों को मौके पर बुलाया, लेकिन वे भी शव की पहचान सुनिश्चित नहीं कर सके।

ग्रामीणों की ओर से भी पहचान को लेकर संशय जताया गया है। इधर, मामले में सबसे बड़ा सवाल शव का सिर गायब होना है। पुलिस और फील्ड यूनिट ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। कुएं के बाहर खून के निशान मिले हैं। इससे वारदात को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या युवक की हत्या खेत में ही की गई और बाद में शव कुएं में फेंक दिया गया। सिर को घटनास्थल से कहीं दूसरी जगह ले जाया गया या उसे छिपाने की कोशिश की गई पुलिस जांच कर रही है।

डीएनए जांच से खुलेगा पहचान का राज पुलिस के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती शव की वास्तविक पहचान करना है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी में नाम दर्ज होने के बावजूद परिजन पहचान की पुष्टि नहीं कर सके हैं। इसी वजह से डीएनए परीक्षण कराने का निर्णय लिया गया है। पुलिस विनोद के बारे में भी जानकारी जुटा रही है, ताकि यह पता चल सके कि वह कहां है।