क्रिकेट खेलते हुए मौत: मैदान पर सीने में दर्द उठने के बाद तोड़ा दम, तीन दिन पहले मनाया जन्मदिन

यूपी के शाहजहांपुर में ओसीएफ ग्राउंड पर क्रिकेट मैच के दौरान शनिवार दोपहर 30 वर्षीय खिलाड़ी सोनल चंद्रा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मैदान पर अचानक सीने में दर्द उठने पर साथियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां से बरेली ले जाते समय रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया।

यूपी के शाहजहांपुर में ओसीएफ ग्राउंड पर क्रिकेट मैच के दौरान शनिवार दोपहर 30 वर्षीय खिलाड़ी सोनल चंद्रा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मैदान पर अचानक सीने में दर्द उठने पर साथियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां से बरेली ले जाते समय रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया।

शाहजहांपुर क्रिकेट एसोसिएशन के को-ऑर्डिनेटर डॉ. मनोज यादव ने बताया कि रोजा के आदर्श नगर कॉलोनी निवासी सोनल चंद्रा शनिवार को ओसीएफ और फैक्ट्री के बीच खेले जा रहे मैच में शामिल थे। बैटिंग के दौरान उन्होंने 33 रन बनाए। इसके बाद मैदान पर बैठते समय उन्होंने साथियों से सीने में दर्द की शिकायत की। पहले उन्हें रोडवेज के सामने एक निजी डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बरेली अस्पताल भेजा गया।

हालत में सुधार न होने पर परिवार के लोग उन्हें बरेली ले जा रहे थे, तभी तिलहर के आगे फिर अटैक पड़ा। बरेली के निजी अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सोनल चंद्रा शाहजहांपुर क्रिकेट एसोसिएशन के पैनल में अंपायर की भूमिका भी निभा रहे थे। स्थानीय स्तर पर होनहार खिलाड़ी थे। बीते 17 मार्च को उन्होंने अपना 30वां जन्मदिन मनाया था। जन्मदिन के महज तीन दिन बाद हुई मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।