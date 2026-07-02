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अवैध हिरासत-फर्जी गिरफ्तारी मामले में 6 पुलिसकर्मियों पर केस, बनाए फर्जी दस्तावेज

Srishti Kunj विधि संवाददाता, शाहजहांपुर
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यूपी में सीजेएम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि शाहजहांपुर में हुई अवैध हिरासत और फर्जी गिरफ्तारी के मामले में तत्कालीन इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया जाए।

अवैध हिरासत-फर्जी गिरफ्तारी मामले में 6 पुलिसकर्मियों पर केस, बनाए फर्जी दस्तावेज

यूपी के शाहजहांपुर में सीजेएम ज्योति अग्रवाल की कोर्ट ने सदर बाजार थाने में पूर्व सैनिक को कथित रूप से अवैध हिरासत में रखने और बाद में फर्जी गिरफ्तारी दर्शाने के मामले में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक समेत छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए एसपी को निर्देश दिया है कि विवेचना सदर बाजार थाने से इतर किसी अन्य थाना क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी से कराई जाए। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान जनरल डायरी और अन्य अभिलेखों का परीक्षण करते हुए कई महत्वपूर्ण विसंगतियों का उल्लेख किया है।

मामला चिनौर की बीना कुमारी की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र से जुड़ा है। याचिका के अनुसार, 14 मार्च 2026 को बरेली एसओजी में तैनात सिपाही दिलीप सिंह और उसके भाई संदीप सिंह पुरानी रंजिश के चलते उसके घर पहुंचे। आरोप है कि दोनों ने घर में घुसकर गाली-गलौज, मारपीट और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की। इसके कुछ देर बाद साधारण कपड़ों में पहुंचे दो पुलिसकर्मी रामसंजीवन और नरेन्द्र उसके पिता एवं पूर्व सैनिक सत्यवीर सिंह को जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर सदर बाजार थाने ले गए।

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याचिका में आरोप लगाया गया कि सत्यवीर सिंह को 14 मार्च की सुबह से ही थाने में अवैध रूप से निरुद्ध रखा गया। करीब छह घंटे बाद शाम चार बजे उनके खिलाफ एक अन्य मामले में एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन इसके बाद भी उन्हें न्यायालय में पेश नहीं किया गया। आरोप है कि अगले दिन 15 मार्च को पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर यह दर्शाया कि सत्यवीर सिंह की गिरफ्तारी चिनौर तिराहे स्थित अवंतीबाई पार्क के पास से हुई थी। बीना कुमारी का कहना है कि जब वह अपने भाई के साथ पहुंची तो तत्कालीन थाना प्रभारी ब्रजेश सिंह ने. गाली-गलौज की।

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जीडी में थाने लाने-छोड़ने की कोई प्रविष्टि नहीं

मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 14 और 15 मार्च 2026 की सदर बाजार थाने की संपूर्ण जनरल डायरी तलब कर उसका परीक्षण किया। न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि उच्चाधिकारियों की जाच आख्या में यह स्वीकार किया गया है कि सत्यवीर सिंह को 14 मार्च को सुबह 9 बजकर 37 मिनट पर थाने लाया गया था, लेकिन उसी दिन की जीडी में उन्हें थाने लाने या छोड़ने संबंधी कोई प्रविष्टि दर्ज नहीं मिली।

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अभिलेखीय विसंगतियों का आदेश में किया जिक्र

कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी दर्ज किया कि गिरफ्तारी मेमो के अनुसार 15 मार्च को गिरफ्तारी करने वाली टीम में महिला उपनिरीक्षक साक्षी चौधरी शामिल थीं, जबकि जीडी में सुबह 7:30 बजे उपस्थिति दर्ज कराने के बाद उनके किसी पुलिस दल के साथ खाना होने का उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार 15 मार्च को उपनिरीक्षक रणजीत बहादुर सिंह और आरक्षी मनीष कुमार दोपहर 12:34 बजे से शाम 7 39 बजे तक ग्राम मऊ खालसा में पंचनामा और पोस्टमार्टम ड्यूटी पर दर्ज पाए गए। न्यायालय ने इन अभिलेखीय विसंगतियों को भी आदेश में उल्लेखित किया।

झूठे अभिलेख तैयार कर दिखाई गिरफ्तारीः कोर्ट

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने टिप्पणी की कि थाने से प्राप्त जनरल डायरी और अन्य प्रपत्रों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया आवेदिका के इस कथन को बल मिलता है कि उसके पिता को अवैध रूप से थाने में निरुद्ध रखा गया तथा बाद में झूठे अभिलेख तैयार कर गिरफ्तारी दर्शाई गई। न्यायालय ने इसे प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध मानते हुए सबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।

रिकॉर्डिंग के विरोधाभास को उजागर किया

अधिवक्ता प्रियम चौहान ने कहा कि सदर बाजार थाने के तत्कालीन एसएचओ वृजेश सिंह सहित पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर के कोर्ट आदेश में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग विवाद को उजागर किया और 15 दिन बनाम 25 दिन रिकॉर्डिंग के विरोधाभास से पुलिस के दावे पर सवाल उठाए। उन्होंने मामले की शिकायत उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक भेजी है।

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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