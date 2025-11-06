छापेमारी के दौरान युवक के पिता को छत से फेंकने के आरोप, दो पुलिसवालों पर केस

संक्षेप: यूपी में शाहजहांपुर के तिलहर के मोहज्जमपुर गांव में आरोपी की तलाश में दबिश के दौरान छत से गिरकर युवक के पिता की मौत हो गई। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उसको पीटने के बाद धक्का दे दिया। इस मामले में एक दरोगा व सिपाही के खिलाफ गैरइरादतन हत्या और एससीएसटी एक्ट का केस दर्ज किया गया है।

यूपी में शाहजहांपुर के तिलहर के मोहज्जमपुर गांव में आरोपी की तलाश में दबिश के दौरान छत से गिरकर युवक के पिता की मौत हो गई। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उसको पीटने के बाद धक्का दे दिया। इस मामले में एक दरोगा व सिपाही के खिलाफ गैरइरादतन हत्या और एससीएसटी एक्ट का केस दर्ज किया गया है।

बसपा के कटरा विधानसभा के जोन प्रभारी सत्यभान (50) के बेटे पर कुछ दिन पहले हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ था। परिजनों का आरोप है कि मंगलवार देर शाम पुलिस उनके घर दबिश देने आई थी। आरोपी युवक नहीं मिला तो पुलिस ने युवक के पिता को पकड़ लिया। छत पर पिटाई के बाद दरोगा ने सत्यभान को नीचे फेंक दिया। शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान बुधवार तड़के सत्यभान की मौत हो गई। वहीं, पुलिस ने बताया कि सत्यभान खुद गिरकर घायल हुए थे और शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है।

घटना के बाद बुधवार सुबह बसपा कार्यकर्ता आरोपी पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग करने लगे। सत्यभान की पत्नी रेखा की तहरीर पर दरोगा राहुल सिसोदिया और एक अन्य पुलिसकर्मी पर गैर इरादतन हत्या और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। वहीं, एसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे अरुण ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

दरोगा ने गालियां दीं, दे दिया धक्का तिलहर क्षेत्र के मोहज्जमपुर गांव में पुलिस की दबिश के दौरान छत से गिरकर 307 के मुकदमे के आरोपी युवक अभिषेक के पिता सत्यभान ने मौत से पहले पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल आरोपों में कितनी सत्यता है, यह पुलिस जांच कर रही है। लेकिन पुलिस पर आरोप लगने के बाद उनकी कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं।

मरने वाले सत्यभान बसपा के कटरा विधानसभा क्षेत्र के जोन 3 के प्रभारी थे। उन्होंने मरने से पहले दिए अपने बयान में कहा है कि दरोगा राहुल सिसोदिया ने मुझे गंदी-गंदी गालियां दीं और धक्का दिया, जिससे मेरी कमर टूट गई। उनका बयान मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान रिकॉर्ड किया गया था। इसके कुछ ही देर बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि मंगलवार की रात पुलिस उनके घर आई थी। घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी और छत पर पहुंच गई। इसके बाद दरोगा ने सत्यभान को बुरी तरह मारा और छत से नीचे फेंक दिया। परिवार का कहना है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि साजिशन की गई हत्या है।

मामले की शुरुआत 22 अगस्त से हुई थी, जब सत्यभान के बेटे अभिषेक का पड़ोसी से विवाद हो गया था। परिजनों के अनुसार, उस दिन पड़ोसियों ने मारपीट की थी और हवाई फायर भी किए थे। लेकिन पुलिस ने शिकायत करने वालों के बजाय अभिषेक के खिलाफ ही हत्या के प्रयास (307) का मुकदमा दर्ज कर दिया।

इसके बाद से अभिषेक घर छोड़कर दिल्ली चला गया। पुलिस लगातार उसकी तलाश में दबिश देती रही। परिवार ने बताया कि सत्यभान कई बार पुलिस से कह चुके थे कि आप चार्जशीट दाखिल करें, हम अभिषेक को कोर्ट में हाजिर करा देंगे। बेटे कुलदीप ने आरोप लगाया कि, हम एससी समाज से हैं। हमारे बेटे पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया क्योंकि पड़ोसी ऊंची जाति के हैं। पुलिस उन्हीं का साथ दे रही है। अगर आरोपी दरोगा पर मुकदमा नहीं हुआ तो हम सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे।

बसपा में उबाल, बोले जिलाध्यक्ष- हुई ज्यादती बसपा नेताओं ने इस घटना को पुलिस की ज्यादती बताते हुए कहा कि यह गरीब और दलित समाज को डराने की कोशिश है। जिलाध्यक्ष उदयवीर ने कहा, अगर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी सड़कों पर उतरेगी। यह सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरे समाज की लड़ाई है।

आरोपी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज बुधवार की शाम मृतक की पत्नी रेखा गुप्ता की तहरीर पर दरोगा राहुल सिसोदिया और उसके एक साथी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया है। वहीं, एसपी ने घटना की जांच सीओ तिलहर को सौंपी है।

पुलिस पर रिश्वतखोरी का भी आरोप मृतक के बड़े बेटे कुलदीप ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दरोगा राहुल सिसोदिया ने नाम हटाने के लिए डेढ़ लाख रुपये मांगे थे। रुपए न देने पर धमकी दी गई कि परिवार को फर्जी मुकदमों में फंसाया जाएगा। जब परिवार ने रिश्वत देने से इनकार किया तो पुलिस लगातार दबाव बना रही थी।

आरोप: बिना यूनिफार्म घर में घुसी पुलिस कुलदीप ने बताया, मंगलवार की रात पुलिस बिना यूनिफॉर्म के घर के पास पहुंची। उन्होंने गाड़ी थोड़ी दूरी पर खड़ी की और घर का दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया। छत पर चढ़े और पिता को बुरी तरह पीटा। कुछ देर बाद दरोगा ने उन्हें छत से धक्का दे दिया। पापा नीचे गिरे तो उनके मुंह में मिट्टी भर गई थी। हम लोग तुरंत उन्हें अस्पताल ले गए। स्थानीय लोगों की मदद से पहले सीएचसी ले जाया गया, वहां से राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया।

परिवार और बसपा का आक्रोश बुधवार सुबह बसपा जिलाध्यक्ष उदवीर सिंह के नेतृत्व में भारी संख्या में बसपा कार्यकर्ता मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। उन्होंने आरोपी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने और दरोगा को तुरंत सस्पेंड करने की मांग की। सत्यभान की पत्नी रेखा गुप्ता ने कहा कि मेरे पति निर्दोष थे। दरोगा ने घर में घुसकर गालियां दीं, जातिसूचक शब्द बोले और मेरे पति को छत से नीचे फेंक दिया। अब वह कह रहे हैं कि गिरने से मौत हुई है, जबकि उन्होंने खुद धक्का दिया था।

मेडिकल कॉलेज में चार घंटे तक डटे रहे बसपाई बसपा जिलाध्यक्ष उदयवीर ने कहा कि सुबह छह बजे मौत की सूचना मिली थी। इसके बाद करीब दस बजे मेडिकल कॉलेज पहुंचे। पहले तो एसपी से बात नहीं हो पा रही थी। करीब 12 बजे बात हुई तो पुलिस सक्रिय हुई। सीओ समेत अन्य अधिकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। लेकिन आरोपियों पर मुकदमा दर्ज नहीं की जा रही थी। काफी देर तक तीखी बहस के बाद शाम में मुकदमा दर्ज किया गया।

शाहजहांपुर, एसपी, राजेश द्विवेदी ने कहा कि पूरा प्रकरण जांच के अधीन है। पुलिस हत्या के प्रयास के आरोपी अभिषेक को पकड़ने गई थी। उसके पिता की अस्पताल में मौत की सूचना मेमो से मिली थी। परिजनों के आरोपों को गंभीरता से लिया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हो गया है।पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।