UP shahjahanpur Brother Sister killed in Road Accident Bike collided with Combine Friend Seriously injured बाइक से कॉलेज जाते हुए कंबाइन से टक्कर, भाई-बहन ने मौके पर ही तोड़ा दम, सहेली गंभीर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP shahjahanpur Brother Sister killed in Road Accident Bike collided with Combine Friend Seriously injured

बाइक से कॉलेज जाते हुए कंबाइन से टक्कर, भाई-बहन ने मौके पर ही तोड़ा दम, सहेली गंभीर

यूपी के शाहजहांपुर में एक भीषण सड़क हादसे में दो की जान चली गई और एक की हालत गंभीर है। शाहजहांपुर के थाना सेहरामऊ दक्षिणी क्षेत्र में कॉलेज जा रहे भाई-बहन की कंबाइन से टक्कर में मौत हो गई और लड़की की सहेली गंभीर रूप से घायल हो गई।

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, शाहजहांपुरFri, 19 Sep 2025 11:40 AM
share Share
Follow Us on
बाइक से कॉलेज जाते हुए कंबाइन से टक्कर, भाई-बहन ने मौके पर ही तोड़ा दम, सहेली गंभीर

यूपी के शाहजहांपुर में एक भीषण सड़क हादसे में दो की जान चली गई और एक की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि शाहजहांपुर के थाना सेहरामऊ दक्षिणी क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह 8 बजे हुए सड़क हादसे में कॉलेज जा रहे भाई-बहन की कंबाइन से टक्कर में मौत हो गई, जबकि उनकी सहेली गंभीर रूप से घायल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया और घायल को अस्पताल भिजवाया।

जानकारी के अनुसार ग्राम पंचोली निवासी कुंदन (18) बीएससी प्रथम वर्ष का छात्र था। शनिवार सुबह वह अपनी बहन नमामि (15) जो हाईस्कूल की छात्रा थी और उसकी सहेली ज्योति को लेकर बाइक से कॉलेज जा रहा था। जैसे ही तीनों लोग गांव से आगे बढ़े, सामने से आ रही कंबाइन मशीन से उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कुंदन और नमामि की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ज्योति गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ी।

ये भी पढ़ें:आग लगाकर जान देने वाली छात्रा की मौत पर खुलासा, दोस्त की दगाबाजी से थी परेशान

ज्योति ने किसी तरह परिजनों और ग्रामीणों को घटना की सूचना दी। हादसे की जानकारी पुलिस को भी दी गई। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं कंबाइन को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। ज्योति को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है।

बताया जा रहा है कि मृतकों के पिता श्रीनिवास के चार बच्चे थे, जिनमें कुंदन और नमामि सबसे छोटे थे। एक ही घर से दो बच्चों की असमय मौत की खबर फैलते ही पूरे गांव में मातम छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने पुलिस से दोषी चालक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।

Shahjahnpur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |