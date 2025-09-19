बाइक से कॉलेज जाते हुए कंबाइन से टक्कर, भाई-बहन ने मौके पर ही तोड़ा दम, सहेली गंभीर

यूपी के शाहजहांपुर में एक भीषण सड़क हादसे में दो की जान चली गई और एक की हालत गंभीर है। शाहजहांपुर के थाना सेहरामऊ दक्षिणी क्षेत्र में कॉलेज जा रहे भाई-बहन की कंबाइन से टक्कर में मौत हो गई और लड़की की सहेली गंभीर रूप से घायल हो गई।

यूपी के शाहजहांपुर में एक भीषण सड़क हादसे में दो की जान चली गई और एक की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि शाहजहांपुर के थाना सेहरामऊ दक्षिणी क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह 8 बजे हुए सड़क हादसे में कॉलेज जा रहे भाई-बहन की कंबाइन से टक्कर में मौत हो गई, जबकि उनकी सहेली गंभीर रूप से घायल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया और घायल को अस्पताल भिजवाया।

जानकारी के अनुसार ग्राम पंचोली निवासी कुंदन (18) बीएससी प्रथम वर्ष का छात्र था। शनिवार सुबह वह अपनी बहन नमामि (15) जो हाईस्कूल की छात्रा थी और उसकी सहेली ज्योति को लेकर बाइक से कॉलेज जा रहा था। जैसे ही तीनों लोग गांव से आगे बढ़े, सामने से आ रही कंबाइन मशीन से उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कुंदन और नमामि की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ज्योति गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ी।

ज्योति ने किसी तरह परिजनों और ग्रामीणों को घटना की सूचना दी। हादसे की जानकारी पुलिस को भी दी गई। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं कंबाइन को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। ज्योति को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है।