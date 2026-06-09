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घर में खेल रही मासूम के साथ रेप, बच्ची के रोने की आवाज पर दौड़ी मां; धमकाते हुए भागा दरिंदा

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मासूम बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। घर में खेल रही मासूम बच्ची के साथ एक युवक ने रेप कर दिया। आरोपी गाली-गलौज और धमकी देते हुए फरार हो गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

घर में खेल रही मासूम के साथ रेप, बच्ची के रोने की आवाज पर दौड़ी मां; धमकाते हुए भागा दरिंदा

यूपी के शाहजहांपुर में शर्मनाक घटना सामने आई है। खुटार क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार दोपहर एक साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आने से सनसनी फैल गई। आरोप है कि गांव का एक युवक बच्ची को खिलाने के बहाने घर के अंदर ले गया और वारदात को अंजाम दिया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पहुंची मां ने आरोपी को मौके पर देख लिया। शोर मचाने पर आरोपी गाली-गलौज और धमकी देते हुए फरार हो गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

मासूम के पिता के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब एक बजे वह घर पर मौजूद नहीं थे। उनकी पत्नी घर के बाहर लगे नल पर कपड़े धो रही थी, जबकि एक वर्षीय बच्ची घर के अंदर खेल रही थी। इसी दौरान गांव हरनाई निवासी गुड्डू वहां पहुंचा और बच्ची को गोद में उठाकर खिलाने लगा। कुछ देर बाद बच्ची जोर-जोर से रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर मां घर के अंदर पहुंची तो आरोपी बच्ची के साथ गलत हरकत करता मिला। महिला ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग निकला। घटना के बाद महिला ने गांव में रह रही अपनी ननद को जानकारी दी। सूचना मिलते ही यूपी-112 पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से पूछताछ की।

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पुलिस आरोपी के घर पहुंची तो फरार मिला

इसके बाद पुलिस आरोपी के घर पहुंची, लेकिन वह फरार मिला। पीड़ित परिवार बच्ची को लेकर खुटार थाने पहुंचा और तहरीर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुवायां क्षेत्राधिकारी प्रवीण मलिक भी थाने पहुंचे और बाद में पुलिस टीम के साथ गांव जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने परिजनों से पूछताछ कर पूरी जानकारी ली।

पिता की तहरीर पर दर्ज किया गया मुकदमा

पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर पर आरोपी गुड्डू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना की जांच की जा रही है और आरोपी की तलाश जारी है।

मेडिकल रिपोर्ट के इंतजार में पुलिस

रेप की सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई। सीओ गांव पहुंचे। बच्ची को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। हालांकि मंगलवार की देर रात तक बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई थी। पुलिस अपनी निगरानी में डॉक्टरों से मेडिकल कराने के लिए अस्पताल में मौजूद थी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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