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शादी के बीच आर्य समाज मंदिर में घुसे 25-30 लोग, जमकर बवाल, लाठी-डंडे-लोहे की रॉड से हमला और पथराव

Srishti Kunj संवाददाता, शाहजहांपुर
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शाहजहांपुर में शादी के बीच आर्य समाज मंदिर में 25-30 लोगों ने घुसकर जमकर बवाल काट दिया। उन्होंने लाठी-डंडे-लोहे की रॉड से हमला कर दिया। आरोप है कि उन्होंने पुलिस के सामने भी पथराव किया और महिलाओं के कुंडल छीन लिए। विवाद कब्जे को लेकर हुआ।

शादी के बीच आर्य समाज मंदिर में घुसे 25-30 लोग, जमकर बवाल, लाठी-डंडे-लोहे की रॉड से हमला और पथराव

यूपी के शाहजहांपुर में एक आर्य समाज मंदिर में शादी के दौरान जमकर हंगामा हो गया। शादी में बाहर से घुसे व्यक्तियों ने हंगामा किया। हंगामे के दौरान मंदिर में शादी का कार्यक्रम जारी था। लोगों ने वहां घुसकर लोड़फोड़ की और दहशत फैलाई। तोड़फोड़ शुरू होते ही शादी के लिए आए लोगों में भगदड़ मच गई। इस हंगामे की जानकारी पुलिस को दी गई। बारातियों के आरोप हैं कि पुलिस भी हंगामा करने वालों से मिली हुई थी। हंगामा कब्जे के विवाद में हुआ था।

बताया जा रहा है कि शाहजहांपुर में रविवार सुबह करीब सात बजे तिलहर के आर्य समाज मंदिर एवं महर्षि दयानंद शिक्षा सदन परिसर में शादी का कार्यक्रम चल रहा था। शादी के कार्यक्रम के बीच में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब 25 से 30 लोग कथित रूप से परिसर में घुस आए। आरोप है कि कब्जे के विवाद को लेकर आरोपियों ने मंदिर में चल रहे विवाह समारोह के दौरान जमकर बवाल किया और बारातियों पर हमला कर दिया। उन्होंने वहां तोड़-फोड़ मचा दी।

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से मारपीट की तथा पथराव भी किया। हमले में चार महिलाओं समेत आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। आरोप है कि मारपीट के दौरान कुछ महिलाओं के कुंडल भी नोंच लिए गए। घटना से विवाह समारोह में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई।

घटना में आर्य समाज के मंत्री के भी घायल होने की बात सामने आई है। पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन बारातियों ने आरोप लगाया कि पुलिस के सामने भी आरोपी पथराव करते रहे और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने पुलिस पर आरोपियों से मिलीभगत का भी आरोप लगाया।

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पुलिस का कहना है कि हंगामा शांत करवाने के बाद वहां से घायलों को उपचार के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले में मिली जानकारी के अनुसार घटना के पीछे आर्य समाज मंदिर एवं महर्षि दयानंद शिक्षा सदन परिसर पर कब्जे का विवाद बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घायलों का इलाज जारी है। वहीं, पुलिस ने मौके पर मौजूद रहे शादी के मेहमानों के बयान दर्ज किए हैं।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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