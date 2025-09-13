UP Shahjahanpur 14 year old girl rape victim delivered 8 month old child denied to keep रेप पीड़िता 14 साल की नाबालिग ने आठ माह के बच्चे को दिया जन्म, अपनाने से किया मना, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
रेप पीड़िता 14 साल की नाबालिग ने आठ माह के बच्चे को दिया जन्म, अपनाने से किया मना

रेप पीड़िता 14 साल की नाबालिग ने आठ माह के बच्चे को दिया जन्म, अपनाने से किया मना

यूपी में शाहजहांपुर के मदनापुर क्षेत्र की एक मानसिक मंदित दुष्कर्म पीड़िता 14 वर्ष की किशोरी ने सीएचसी में आठ महीने के बच्चों को जन्म दिया। किशोरी की मां ने बच्चों को अपने से मना कर दिया।

Srishti Kunj संवाददाता, शाहजहांपुरSat, 13 Sep 2025 02:18 PM
रेप पीड़िता 14 साल की नाबालिग ने आठ माह के बच्चे को दिया जन्म, अपनाने से किया मना

यूपी में शाहजहांपुर के मदनापुर क्षेत्र की एक मानसिक मंदित दुष्कर्म पीड़िता 14 वर्ष की किशोरी ने सीएचसी में आठ महीने के बच्चों को जन्म दिया। किशोरी की मां ने बच्चों को अपने से मना कर दिया। मदनापुर क्षेत्र के एक गांव में मानसिक मंदिर किशोरी के साथ कथित तौर पर कुनिया जमालपुर गांव के बाबू ने दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म करने के बाद किशोरी गर्भवती हो गई थी। इस मामले में किशोरी की मां ने 23 जून को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। वह अब भी जेल में है। इस घटना के बाद किशोरी और उसकी मां को गांव के लोग ताना देने लगे। इससे परेशान होकर महिला अपनी गर्भवती पुत्री को लेकर तिलहर के एक गांव के मंदिर में आकर रहने लगी थी। यहां पर ग्रामीणों ने उनकी मदद की और खाने का इंतजाम लगातार कराया।

गुरुवार की रात गर्भवती किशोरी की हालत खराब होने पर लोगों ने उसे सीएचसी में भर्ती कराया। यहां रात में किशोरी ने आठ महीने के पुत्र को जन्म दिया। किशोरी की मां ने बच्चे को अपनाने से मना कर दिया। उसे कहीं फेंक देने तथा किसी को दे देने की बात कही। महिला की सोच को लेकर चिकित्साधीक्षक डॉक्टर ओमेंद्र राठौर के निर्देश पर अस्पताल प्रशासन के विवेक मल्होत्रा सोनू ने इसकी जानकारी चाइल्ड हेल्पलाइन सहित पुलिस को दी। बच्चे को डॉक्टर ने इनक्यूबेटर मशीन में रखवा दिया।

इस मामले में तिलहर कोतवाल राकेश कुमार का कहना है कि दरोगा नेहा सैनी एवं प्रमोद कुमार को मौके पर पहुंचा गया था। उन्होंने जानकारी ली। इसके बाद जानकारी मदनापुर पुलिस को भी दी गई है। मदनापुर पुलिस ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर गार्ड तैनात करने के निर्देश दिए हैं, जो 24 घंटे निगरानी करेगी।

