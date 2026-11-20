कांग्रेस ने यूपी के नेताओं को सौंपी अन्य राज्यों की जिम्मेदारी, राष्ट्रीय सचिवों के नामों की लिस्ट जारी
कांग्रेस ने यूपी के नेताओं को अन्य राज्यों की जिम्मेदारी सौंप दी है। यूपी के सात नेताओं को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। राष्ट्रीय सचिवों के नामों की लिस्ट जारी की गई है। कुल 81 सचिवों को विभिन्न राज्यों और संगठनात्मक विभागों में जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी कांग्रेस के सात नेताओं को कांग्रेस ने राष्ट्रीय टीम में जगह देकर इन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया है। कांग्रेस से मिली जानकारी के मुताबिक मनोज त्यागी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में प्रशासन, डॉ राजकुमार मौर्या को पंजाब, सुशील पासी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ओमवीर यादव को मध्यप्रदेश, अवनीश काजला को झारखंड, राहुल राजभर को हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ और विश्वविजय सिंह को राजस्थान में सचिव बनाया गया है।
कांग्रेस पार्टी ने बिहार प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष अजय कुमार पासवान को मध्यप्रदेश एवं प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गुंजन पटेल को पश्चिम बंगाल का प्रभारी सचिव नियुक्त किया है। वहीं, बिहार के प्रभारी सचिव कांग्रेस नेता प्रदीप नरवाल, प्रो. प्रकाश सोनावाने एवं महबूब पासा को बनाया गया है। गुरुवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेनुगोपाल ने विभिन्न राज्यों में कांग्रेस के प्रभारी सचिवों की सूची जारी की। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के संयोजक एवं प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने अजय कुमार पासवान एवं गुंजन पटेल को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने पर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
25 सचिवों को पद से हटाया
कांग्रेस ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए गुरुवार को 25 एआईसीसी सचिवों और संयुक्त सचिवों को उनकी मौजूदा जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। साथ ही, कई अन्य लोगों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं। जिन 25 नेताओं को उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया है, उनमें अंबा प्रसाद, बीएम संदीप, चेतन चौहान, चिरंजीव राव, क्रिस्टोफर तिलक, देवेंद्र यादव, दिव्या मदेरणा और मंसूर अली खान शामिल हैं।
नवीन शर्मा, पी. गोपी, पी. विश्वनाथन, पृथ्वीराज साठे, पूनम पासवान, रोजी एम. जॉन, रुत्विक मकवाना, एसए संपत कुमार, संजना जाटव, शाहनवाज आलम, टीएन प्रथापन, उषा नायडू और विजय जांगिड़ को भी उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। कुल 81 सचिवों को विभिन्न राज्यों और संगठनात्मक विभागों में जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
कांग्रेस ने असम, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान समेत कई राज्यों में सचिवों की नियुक्ति की है। कुछ नेताओं को एक से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा पार्टी ने संचार, प्रचार, मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया जैसे महत्वपूर्ण विभागों के लिए भी सचिव नियुक्त किए हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष कार्यालय के लिए भी दो नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी ने निवर्तमान एआईसीसी सचिवों और संयुक्त सचिवों के योगदान की भी सराहना की है। इनमें अंबा प्रसाद, बीएम संदीप, चेतन चौहान, चिरंजीव राव, क्रिस्टोफर तिलक, देवेंद्र यादव, दिव्या मदेरणा और मंसूर अली खान शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें