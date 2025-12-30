Hindustan Hindi News
यूपी में माध्यमिक स्कूलों का नया कैलेंडर जारी, जानें साल 2026 में इतने दिन रहेगा अवकाश

संक्षेप:

यूपी में माध्यमिक स्कूलों का नया कैलेंडर आ गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने मंगलवार को नया अवकाश कैलेंडर जारी किया है। कैलेंडर में 365 में 238 दिन पढ़ाई होगी और 112 दिन त्योहारों, रविवार व अन्य अवकाश रहेगा। 

Dec 30, 2025 10:07 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्कूलों का नया कैलेंडर जारी हो गया है। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक स्कूलों में नए कैलेंडर वर्ष में 365 में 238 दिन पढ़ाई होगी और 112 दिन त्योहारों, रविवार व अन्य अवकाश रहेगा। बोर्ड की परीक्षा 15 दिन होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा. महेंद्र देव ने मंगलवार को नया अवकाश कैलेंडर जारी किया।

इसके मुताबिक विशेष परिस्थितियों में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक विवेकाधीन की तीन छुट्टी कर सकेंगे। विवाहित शिक्षिकाओं को करवा चौथ की छुट्टी मिलेगी। क्षेत्र विशेष में हरि तालिका तीज या हरियाली तीज संकठा चतुर्थी हलषष्ठी/ललई छठ, जीउतिया व्रत, अहोई अष्टमी का व्रत रखने वाली शिक्षिकाओं को प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य स्तर से कोई दो छुट्टी दी जाएगी। शोक सभाएं केवल विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों, कर्मचारियों व छात्र-छात्रा के निधन पर ही होगी। विशेष परिस्थिति में शोक सभाएं अंतिम वादन में की जाएगी।

डीएम के निर्देश स्थानीय अवकाश दिए जाएंगे

जिलाधिकारी के निर्देश पर स्थानीय अवकाश दिए जाएंगे। राष्ट्रीय पर्वों पर विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महापुरुषों के साथ-साथ देश के स्वाधीनता आंदोलन के क्रांतिकारियों व प्रसिद्ध समाज सुधारकों आदि के जन्म दिवसों पर विद्यालयों में कम से कम एक घंटे गोष्ठी या सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। उस दिन रविवार या किसी अन्य कारण से अवकाश होने पर उसके एक दिन पूर्व संबंधित महापुरुष के संबंध में उपर्युक्त कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

सभी परिषदीय स्कूल 26 जनवरी से पहले होंगे साफ-सुथरे

वहीं यूपी के सभी परिषदीय स्कूल नए साल में 26 जनवरी तक पूरी तरह से चकाचक कर दिए जाएंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश भेज दिए हैं।इसमें कहा गया है कि इस अवधि के पहले स्कूलों की साफ-सफाई व मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं को बेहतर किया जाए। परिषदीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित शैक्षिक वातावरण तैयार किया जाए। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय पर्व को गरिमामय ढंग से मनाने के लिए विद्यालय परिसर को पूरी तरह स्वच्छ व सुरक्षित बनाया जाए।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
