यूपी में माध्यमिक स्कूलों का नया कैलेंडर जारी, जानें साल 2026 में इतने दिन रहेगा अवकाश

संक्षेप: यूपी में माध्यमिक स्कूलों का नया कैलेंडर आ गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने मंगलवार को नया अवकाश कैलेंडर जारी किया है। कैलेंडर में 365 में 238 दिन पढ़ाई होगी और 112 दिन त्योहारों, रविवार व अन्य अवकाश रहेगा।

उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्कूलों का नया कैलेंडर जारी हो गया है। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक स्कूलों में नए कैलेंडर वर्ष में 365 में 238 दिन पढ़ाई होगी और 112 दिन त्योहारों, रविवार व अन्य अवकाश रहेगा। बोर्ड की परीक्षा 15 दिन होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा. महेंद्र देव ने मंगलवार को नया अवकाश कैलेंडर जारी किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इसके मुताबिक विशेष परिस्थितियों में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक विवेकाधीन की तीन छुट्टी कर सकेंगे। विवाहित शिक्षिकाओं को करवा चौथ की छुट्टी मिलेगी। क्षेत्र विशेष में हरि तालिका तीज या हरियाली तीज संकठा चतुर्थी हलषष्ठी/ललई छठ, जीउतिया व्रत, अहोई अष्टमी का व्रत रखने वाली शिक्षिकाओं को प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य स्तर से कोई दो छुट्टी दी जाएगी। शोक सभाएं केवल विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों, कर्मचारियों व छात्र-छात्रा के निधन पर ही होगी। विशेष परिस्थिति में शोक सभाएं अंतिम वादन में की जाएगी।

डीएम के निर्देश स्थानीय अवकाश दिए जाएंगे जिलाधिकारी के निर्देश पर स्थानीय अवकाश दिए जाएंगे। राष्ट्रीय पर्वों पर विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महापुरुषों के साथ-साथ देश के स्वाधीनता आंदोलन के क्रांतिकारियों व प्रसिद्ध समाज सुधारकों आदि के जन्म दिवसों पर विद्यालयों में कम से कम एक घंटे गोष्ठी या सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। उस दिन रविवार या किसी अन्य कारण से अवकाश होने पर उसके एक दिन पूर्व संबंधित महापुरुष के संबंध में उपर्युक्त कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।