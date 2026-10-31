कमियां पाए जाने पर 7 और ब्लड सेंटर कराए बंद, खराब डीप फ्रीजर में मिले ब्लड पैक

धर्मार्थ ब्लड बैंकों में खून की जांच में गड़बड़ी सामने आई हैं। कमियां पाए जाने पर 7 और ब्लड सेंटर बंद कराए गए हैं। 31 जिलों के 81 ब्लड सेंटरों की औचक जांच में अनियमितताएं उजागर हुईं। सात और केंद्रों का संचालन तत्काल प्रभाव से रोका गया है।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की विशेष जांच में चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी द्वारा संचालित कई ब्लड सेंटरों पर अनियमितताएं सामने आई हैं। कहीं अनिवार्य एलिजा जांच के स्थान पर रैपिड किट से रक्त की जांच की जा रही थी, तो कहीं खराब डीप फ्रीजर में रक्त घटक रखे मिले।

कई केंद्रों पर चिकित्सक और प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारी अनुपस्थित थे, इसके बावजूद रक्त संग्रह, प्रसंस्करण और वितरण का काम जारी था। अनियमितताओं के चलते अब तक 14 केंद्रों में रक्त एवं रक्त घटकों से संबंधित सभी गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इनमें पहले चरण में कार्रवाई के दायरे में आए सात केंद्रों के बाद अब सात और केंद्रों का संचालन बंद कराया गया है।

शेष केंद्रों में पाई गई कमियों पर कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। मरीजों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण रक्त उपलब्ध कराने के साथ ही उचित मूल्य पर रक्त की उपलब्धता के उद्देश्य से चलाए जा रहे प्रदेशव्यापी विशेष अभियान के तहत अब तक 31 जनपदों के 81 रक्त केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जा चुका है।

रक्त की अनिवार्य जांच से लेकर भंडारण तक की जांच औषधि निरीक्षकों की अंतरजनपदीय टीमों द्वारा किए जा रहे निरीक्षण में रक्त की गुणवत्ता, संक्रमण संबंधी अनिवार्य जांच, रक्त घटकों के सुरक्षित भंडारण, कोल्ड चेन, तापमान नियंत्रण, स्टॉक एवं डोनर रजिस्टर, मूल्य निर्धारण और प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की उपलब्धता और मूल्य निर्धारण की गहन पड़ताल की जा रही है। जांच में सामने आई अनियमितताएं बताती हैं कि कुछ केंद्रों पर रक्त सुरक्षा से जुड़े बुनियादी मानकों की अनदेखी की जा रही थी। इसी को देखते हुए एफसीडीए ने प्रदेशव्यापी अभियान शुरू किया है।

इन सात ब्लड बैंक में मिली खामियां 1. जय हिंद चैरिटेबल ब्लड सेंटर (आगरा)

2. पाकवारा चैरिटेबल ब्लड सेंटर (मुरादाबाद)

3. जीवन-24 चैरिटेबल ब्लड सेंटर (अमरोहा)

4. यशवंती चैरिटेबल ब्लड सेंटर (बिजनौर)

5. भारत ह्यूमैनिटी चैरिटेबल ब्लड सेंटर (बदायूं)

6. डिबाई चैरिटेबल ब्लड सेंटर (बुलंदशहर)

7. बदलापुर चैरिटेबल ब्लड सेंटर (जौनपुर)

धर्मार्थ ब्लड बैंकों में खून की जांच में गड़बड़ी मरीजों की जान बचाने के लिए खून चढ़ाया जाता है, लेकिन राजधानी के कुछ धर्मार्थ ब्लड बैंकों की लापरवाही मरीजों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। खून में एचआईवी और हेपेटाइटिस जैसे जानलेवा संक्रमण की जांच में ही गंभीर गड़बड़ी सामने आई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने पूरे मामले की जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी है।

कुछ ब्लड बैंक संक्रमण की जांच के लिए निर्धारित एलाइजा तकनीक के बजाय सामान्य रैपिड किट का इस्तेमाल कर रहे थे। इससे संक्रमित खून की पहचान में चूक होने और मरीजों तक संक्रमण पहुंचने का खतरा पैदा हो सकता है। खून की सुरक्षा से जुड़े मानकों की अनदेखी के साथ छापेमारी में दूसरे स्तर की अनियमितताएं भी उजागर हुई हैं। धर्मार्थ और चैरिटेबल श्रेणी के ब्लड बैंकों का मकसद जरूरतमंद मरीजों को रियायती दरों पर खून उपलब्ध कराना है, लेकिन जांच में सामने आई गड़बड़ियों ने इनकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ब्लड बैंकों में खून लेने से लेकर उसकी जांच और मरीजों को उपलब्ध कराने तक हर स्तर पर निर्धारित मानकों का पालन जरूरी है। खासकर एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया और सिफलिस की जांच में लापरवाही मरीजों के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। एफएसडीए अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान मिली अनियमितताओं का ब्योरा शासन को भेजा है। अब शासन स्तर से कार्रवाई का इंतजार है।