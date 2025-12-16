Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Science and technology council grants seven patents to b tech students inluding smart device to stop bike accidents
हाथ छोड़कर चलाने या कलाबाजी करने पर बाइक बंद हो जाएगी, 'स्मार्ट डिवाइस' को मिल गया पेटेंट

हाथ छोड़कर चलाने या कलाबाजी करने पर बाइक बंद हो जाएगी, 'स्मार्ट डिवाइस' को मिल गया पेटेंट

संक्षेप:

लखनऊ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने वर्ष 2024-25 में बीटेक छात्रों और किसानों द्वारा किए गए 7 नवाचारों को पेटेंट दिया है। इनमें एक 'स्मार्ट डिवाइस' शामिल है जो हाथ छोड़कर बाइक चलाने पर इंजन बंद कर देती है।

Dec 16, 2025 04:28 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, अवनीश जायसवाल, लखनऊ
share Share
Follow Us on

देश में लगभग 72 फीसदी सड़क हादसे बाइक सवारों की लापरवाही के कारण हो रहे हैं। बाइक से हो रहे ऐसे हादसों पर लगाम कसने के लिए एक छात्र ने अनोखी 'स्मार्ट डिवाइस' तैयार की है। यह डिवाइस बाइक सवार को हाथ छोड़कर बाइक चलाने या तेज रफ्तार से कलाबाजी करने से रोकेगी। इस डिवाइस के सक्रिय होते ही बाइक का इंजन धीरे-धीरे बंद हो जाएगा। इस महत्वपूर्ण अविष्कार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने हाल ही में पेटेंट दे दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विज्ञान के क्षेत्र में इस वर्ष बीटेक छात्र-छात्राओं और किसानों ने कुल 9 अविष्कार किए हैं, जिनके लिए पेटेंट का दावा किया गया था। इनमें से 7 अविष्कारों को पेटेंट मिल गया है, जबकि बाकी 2 अविष्कार जांच प्रक्रिया में हैं। संयुक्त निदेशक राधेलाल के अनुसार वर्ष 2024-25 में 9 पेटेंट के आवेदन आए हैं, जबकि वर्ष 2023 से पहले साल में सिर्फ 1 या 2 आवेदन आते थे। उन्होंने बताया कि पेटेंट दावे की जांच प्रक्रियाओं में कम से कम 32 महीने या लगभग तीन वर्ष लग सकते हैं।

इन सात अविष्कारों को मिला पेटेंट

परिषद ने जिन सात अविष्कारों को पेटेंट प्रदान किया है, उनमें तकनीकी और कृषि दोनों क्षेत्रों से जुड़े समाधान शामिल हैं:-

स्मार्ट डिवाइस: बाइक दुर्घटना की रोकथाम के लिए

ईंधन खपत में कमी: ईंधन की खपत कम करने के लिए पंप में बदलाव

कृषि उपयोग: कृषि भूमि को उपयोगी बनाने के लिए एक विशेष मशीन

वायु प्रदूषण नियंत्रण: वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए वाहन माउंट उपकरण

ध्वनि नियंत्रण: मोटरसाइकिल के साइलेंसर की आवाज कम करने के लिए डिवाइस

थ्रेशर मशीन: पेडल संचालन के जरिए थ्रेशर मशीन को बिना बिजली के चलाने की तकनीक

ईंधन डिफ्यूजर: डिफ्यूजर ऑयल से ईंधन की खपत कम करने का उपाय

दो पेटेंट अभी जांच प्रक्रिया में

क्रॉप प्रोटेक्शन डिवाइस: जानवर से फसल नुकसान रोकने के लिए उपकरण

चोरी रोकने की डिवाइस: चोरी रोकने के लिए एक विशेष डिवाइस

छात्रों और शिक्षाविदों के लिए महत्व

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के अफसरों ने बताया कि नवाचार छात्रों के लिए विशेष अनुसंधान का अवसर है। अपने आविष्कारों का पेटेंट कराने से छात्रों को मान्यता, सहयोग के अवसर और संभावित व्यावसायीकरण मिल सकता है। संयुक्त निदेशक राधेलाल ने कहा कि अब तक जो पेटेंट आए हैं, उनमें 7 को पेटेंट मिला है। उन्होंने कहा कि यह सफलता छात्र-छात्राओं की शैक्षणिक प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी और उनके लिए छात्रवृत्ति तथा वित्तपोषण के द्वार खोलकर रोजगार के अवसर पैदा करेगी।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
bikes Bike Accident Electric Scooter अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |