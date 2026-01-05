यूपी के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनिवार्य रूप से हो यह सुविधा, मुख्य सचिव के सख्त निर्देश

संक्षेप: योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों पर यह सुविधा उपलब्ध कराएगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनमें पेयजल कनेक्शन अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं जाएं।

योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराएगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सोमवार को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन शीर्ष समिति की पांचवीं बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनमें पेयजल कनेक्शन अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं जाएं। बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजनाओं के निर्माण कार्य के लिए एजेंसियों के साथ किए गए अनुबंधों की समयावधि को दिसंबर 2027 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

मुख्य सचिव ने कहा कि जल जीवन मिशन के शेष काम तय मानकों व गुणवत्ता के साथ तेजी से पूरा कराएं। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों को नल कनेक्शन दिया जाए। इसकी सूची उपलब्ध कराते हुए प्राथमिकता पर कनेक्शन दिए जाएं। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, जैसे बाढ़ व सूखा प्रभावित क्षेत्र, जेई, एईएस प्रभावित जिलों, सांसद आदर्श ग्राम व अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल क्षेत्रों में योजनाओं के काम को वरीयता पर पूरा कराने के निर्देश दिए।