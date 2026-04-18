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एक से आठवीं तक के स्कूलों के खुलने और बंद होने का समय बदला, यूपी के इन जिलों में DM का आदेश

Apr 18, 2026 12:35 pm ISTAjay Singh संवाददाता, प्रयागराज
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तेज धूप, गर्मी और लू के थपेड़ों को देखते हुए प्रयागराज के DM ने एक से आठवीं तक के विद्यालयों को सुबह 7:30  बजे से 12 बजे तक ही संचालित करने का आदेश दिया है। वहीं वाराणसी में DM ने सुबह 7:30 बजे से एक बजे तक स्कूलों का समय निर्धारित किया है। यह आदेश सभी बोर्डों के स्कूलों पर लागू होगा।

एक से आठवीं तक के स्कूलों के खुलने और बंद होने का समय बदला, यूपी के इन जिलों में DM का आदेश

School Timing Changed: उत्तर प्रदेश में सूरज की तपिश और गर्मी के बढ़ते प्रकोप ने आम जनजीवन पर असर डालना शुरू कर दिया है। ऐसे में स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को भी काफी दिक्कत हो रही है। बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आठवीं तक के सभी स्कूलों को सुबह 7:30 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक ही संचालित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं, वाराणसी में डीएम के आदेश से सुबह 7:30 बजे से एक बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।

प्रयागराज के डीएम के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार द्वारा जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि जनपद प्रयागराज के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को भीषण गर्मी और तापमान में वृद्धि होने के साथ-साथ लू-प्रकोप के दुष्प्रभाव से बचाने के दृष्टिगत जिले के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसआई और अन्य बोर्डों कक्षा एक से आठ तक विद्यालयों का समय दिनांक 20 अप्रैल 2026 से सुबह 7:30 बजे से 12 बजे तक किया जाता है। आदेश में लिखा है कि उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

गर्मी को देखते हुए वाराणसी जिला प्रशासन ने स्कूलों का समय बदलने का आदेश दिया है। डीएम सत्येंद्र कुमार के आदेश पर शुक्रवार बीएसए अनुराग श्रीवास्तव ने सभी बोर्ड के स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक का संचालन सुबह साढ़े सात से दोपहर एक बजे तक करने निर्देश जारी किया है। वाराणसी में पिछले कुछ दिनों से गर्मी का प्रकोप दिखने लगा है। शुक्रवार को भी अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री तक पहुंच गया था। अभिभावकों के अलावा सामाजिक और शिक्षक संगठनों की तरफ से स्कूलों का समय घटाने की मांग जोर पकड़ने लगी थी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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