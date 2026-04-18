एक से आठवीं तक के स्कूलों के खुलने और बंद होने का समय बदला, यूपी के इन जिलों में DM का आदेश

तेज धूप, गर्मी और लू के थपेड़ों को देखते हुए प्रयागराज के DM ने एक से आठवीं तक के विद्यालयों को सुबह 7:30 बजे से 12 बजे तक ही संचालित करने का आदेश दिया है। वहीं वाराणसी में DM ने सुबह 7:30 बजे से एक बजे तक स्कूलों का समय निर्धारित किया है। यह आदेश सभी बोर्डों के स्कूलों पर लागू होगा।

School Timing Changed: उत्तर प्रदेश में सूरज की तपिश और गर्मी के बढ़ते प्रकोप ने आम जनजीवन पर असर डालना शुरू कर दिया है। ऐसे में स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को भी काफी दिक्कत हो रही है। बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आठवीं तक के सभी स्कूलों को सुबह 7:30 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक ही संचालित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं, वाराणसी में डीएम के आदेश से सुबह 7:30 बजे से एक बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।

प्रयागराज के डीएम के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार द्वारा जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि जनपद प्रयागराज के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को भीषण गर्मी और तापमान में वृद्धि होने के साथ-साथ लू-प्रकोप के दुष्प्रभाव से बचाने के दृष्टिगत जिले के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसआई और अन्य बोर्डों कक्षा एक से आठ तक विद्यालयों का समय दिनांक 20 अप्रैल 2026 से सुबह 7:30 बजे से 12 बजे तक किया जाता है। आदेश में लिखा है कि उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।