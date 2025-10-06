UP Scholarship: Social Welfare Department has released a timetable for scholarship for students who missed out UP Scholarship: समाज कल्याण विभाग ने छूटे छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए जारी की समय-सारिणी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Scholarship: Social Welfare Department has released a timetable for scholarship for students who missed out

UP Scholarship: समाज कल्याण विभाग ने छूटे छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए जारी की समय-सारिणी

UP Scholarship: उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की समय-सारिणी जारी कर दी है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 07:01 AM
share Share
Follow Us on
UP Scholarship: समाज कल्याण विभाग ने छूटे छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए जारी की समय-सारिणी

समाज कल्याण विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की समय-सारिणी जारी कर दी है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य तथा अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे छात्र जिन्हें गत वर्ष छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई थी, उन्हें आवेदन का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है।इसके अनुसार, शैक्षणिक संस्थानों द्वारा मास्टर डेटा लॉक करने की प्रक्रिया 10 से 14 अक्तूबर तक पूरी की जाएगी। इसके बाद विश्वविद्यालय/एफिलेटिंग एजेंसी द्वारा मास्टर डाटा का सत्यापन किया जाएगा। 26 अक्तूबर तक जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सीटों और शुल्क का सत्यापन करते हुए लॉक किया जाएगा।

27 से 31 अक्तूबर तक होंगे ऑनलाइन आवेदन

छात्रों के ऑनलाइन आवेदन और रजिस्ट्रेशन की अवधि 27 से 31 अक्तूबर तक निर्धारित है। छात्रों को आवेदन पत्र का प्रिंट निकाल कर संस्थान में 1 नवम्बर तक जमा करना होगा। संस्थान द्वारा ऑनलाइन सत्यापन 2 नवम्बर तक और विश्वविद्यालयों/ एफिलेटिंग एजेंसी द्वारा डाटा सत्यापन 3 से 6 नवम्बर तक किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:यूपी में एक लाख का इनामी बदमाश ढेर, पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया

8 से 11 नवम्बर तक मिलेगा त्रुटि सुधार का अवसर

छात्रों को आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए 8 से 11 नवम्बर तक अवसर दिया जाएगा। संशोधित आवेदन को 12 नवम्बर तक संस्थान द्वारा अग्रसारित किया जाएगा। 25 नवम्बर तक जिले स्तर पर डाटा सत्यापन एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा डिजिटल सिग्नेचर लॉकिंग की जाएगी।

28 नवम्बर को छात्रों के खातों में पहुंचेगी छात्रवृत्ति

28 नवम्बर को पात्र छात्रों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति की धनराशि भेज दी जाएगी। विभाग ने सभी शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और छात्रों से निर्धारित तिथियों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है ताकि कोई भी पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वंचित न रह जाए।

Up News UP News Today UP Scholarship अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |