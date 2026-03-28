पति के पीछे से महिला की हत्या कर शव जलाया, सास-ससुर, देवर-ननद फरार

यूपी के संतकबीरनगर में मेंहदावल क्षेत्र के खजुरा खुर्द में शुक्रवार को महिला की हुई मौत मामले में पुलिस ने देर शाम सास-ससुर समेत चार ससुरालियों पर हत्या कर साक्ष्य मिटा देने के आरोप में केस दर्ज किया।

यूपी के संतकबीरनगर में मेंहदावल क्षेत्र के खजुरा खुर्द में शुक्रवार को महिला की हुई मौत मामले में पुलिस ने देर शाम सास-ससुर समेत चार ससुरालियों पर हत्या कर साक्ष्य मिटा देने के आरोप में केस दर्ज किया। पुलिस हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

गोरखपुर जिले के कैम्पियरगंज क्षेत्र के चकदहा गांव निवासी चेतराम चौधरी पुत्र टीहुल का आरोप है कि उसकी बेटी कुसुम की शादी ज्ञानदास पुत्र संवारे निवासी खजुरा खुर्द थाना मेंहदावल संतकबीरनगर के साथ हुआ था। कुसुम के दो बच्चे है। 26 मार्च को सुबह करीब 10 बजे बेटी कुसुम से उसकी बात हुई और हालचाल हुआ। जिसमें सबकुछ ठीकठाक था। 27 मार्च को किसी अन्य के जरिए पता लगा कि उसकी बेटी कुसुम की मृत्यु हो गई है।

वह अपने बेटे सुरेश के साथ बेटी के घर खजुरा खुर्द पहुंचे तो पता लगा कि दवा कराने ले गए है। वह कुछ देर इंतजार किए तो फिर पता लगा कि बेटी कुसुम की मृत्यु के पश्चात बिना उसको सूचना दिए लाश को अपने गांव खजुरा खुर्द में ही जला दिए। वह जब तक पहुंचे,तब तक लाश पूरी तरह जल चुकी थी। उसके दामाद ज्ञानदास बाहर रहते है।

समधी संवारे, संवारे की पत्नी,देवर आशीष, ननद वंदना से बात हुई,सभी लोग हत्या के बारे में नहीं बता रहे है। उसको डर और शक है कि उसकी बेटी की हत्या करके उसकी लाश को जला दिया गया है। एसओ सुरेंद्र सिंह ने बताया कि संवारे, संवारे की पत्नी अज्ञात, देवर आशीष, ननद वंदना के खिलाफ हत्या कर साक्ष्य मिटाने के आरोप में केस दर्ज किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास शुरु कर दिया गया है। जल्द ही आरोपी पुलिस की पकड़ में होंगे।