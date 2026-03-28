Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पति के पीछे से महिला की हत्या कर शव जलाया, सास-ससुर, देवर-ननद फरार

Mar 28, 2026 09:02 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान टीम, मेंहदावल/संतकबीरनगर
share

यूपी के संतकबीरनगर में मेंहदावल क्षेत्र के खजुरा खुर्द में शुक्रवार को महिला की हुई मौत मामले में पुलिस ने देर शाम सास-ससुर समेत चार ससुरालियों पर हत्या कर साक्ष्य मिटा देने के आरोप में केस दर्ज किया।

पति के पीछे से महिला की हत्या कर शव जलाया, सास-ससुर, देवर-ननद फरार

यूपी के संतकबीरनगर में मेंहदावल क्षेत्र के खजुरा खुर्द में शुक्रवार को महिला की हुई मौत मामले में पुलिस ने देर शाम सास-ससुर समेत चार ससुरालियों पर हत्या कर साक्ष्य मिटा देने के आरोप में केस दर्ज किया। पुलिस हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

गोरखपुर जिले के कैम्पियरगंज क्षेत्र के चकदहा गांव निवासी चेतराम चौधरी पुत्र टीहुल का आरोप है कि उसकी बेटी कुसुम की शादी ज्ञानदास पुत्र संवारे निवासी खजुरा खुर्द थाना मेंहदावल संतकबीरनगर के साथ हुआ था। कुसुम के दो बच्चे है। 26 मार्च को सुबह करीब 10 बजे बेटी कुसुम से उसकी बात हुई और हालचाल हुआ। जिसमें सबकुछ ठीकठाक था। 27 मार्च को किसी अन्य के जरिए पता लगा कि उसकी बेटी कुसुम की मृत्यु हो गई है।

ये भी पढ़ें:मासूम की हत्या कर फरार बदमाश सुनील का अंत, आगरा में एनकाउंटर, दारोगा भी घायल

वह अपने बेटे सुरेश के साथ बेटी के घर खजुरा खुर्द पहुंचे तो पता लगा कि दवा कराने ले गए है। वह कुछ देर इंतजार किए तो फिर पता लगा कि बेटी कुसुम की मृत्यु के पश्चात बिना उसको सूचना दिए लाश को अपने गांव खजुरा खुर्द में ही जला दिए। वह जब तक पहुंचे,तब तक लाश पूरी तरह जल चुकी थी। उसके दामाद ज्ञानदास बाहर रहते है।

ये भी पढ़ें:शंकराचार्य पर केस करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी को बम से उड़ाने की धमकी,पाक से कॉल

समधी संवारे, संवारे की पत्नी,देवर आशीष, ननद वंदना से बात हुई,सभी लोग हत्या के बारे में नहीं बता रहे है। उसको डर और शक है कि उसकी बेटी की हत्या करके उसकी लाश को जला दिया गया है। एसओ सुरेंद्र सिंह ने बताया कि संवारे, संवारे की पत्नी अज्ञात, देवर आशीष, ननद वंदना के खिलाफ हत्या कर साक्ष्य मिटाने के आरोप में केस दर्ज किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास शुरु कर दिया गया है। जल्द ही आरोपी पुलिस की पकड़ में होंगे।

ये भी पढ़ें:भाजपा की प्रदेश टीम में बड़े बदलाव की तैयारी, दो फार्मूले पर पार्टी का पूरा फोकस

संदिग्ध हाल में विवाहिता की मौत

मेंहदावल थानाक्षेत्र के खजुरा कला गांव में शुक्रवार को एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव कमरे में फंदे से लटकता मिला। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने मायका पक्ष को सूचना दिए बिना ही आनन-फानन में अंतिम संस्कार शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस के घाट पर पहुंचने तक शव पूरी तरह जल चुका था। मामले को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। खजुरा कला निवासी कुसुम (30) पत्नी ज्ञानदास का शव शुक्रवार की सुबह उसके कमरे में फंदे से लटकता मिला। ससुराल पक्ष के लोगों ने घटना के बाद बिना देर किए गांव के पास स्थित चितरोखिया घाट पर शव ले जाकर अंतिम संस्कार शुरू कर दिया। घटना की भनक लगते ही मायका पक्ष के लोग घाट पर पहुंचे और विरोध जताते हुए पुलिस को सूचना दी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Santkabir Nagar News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |