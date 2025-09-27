आधी रात घर में घुसे दो युवकों ने सो रही नाबालिग बहनों को कमरे में खींचा, धमका कर किया रेप

यूपी के संतकबीरनगर जिले के धनघटा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक मनबढ़ युवक और एक किशोर ने छत के रास्ते एक घर में घुसकर सो रही दो नाबालिग बहनों को डरा-धमकाकर उनके साथ दुष्कर्म किया।

यूपी के संतकबीरनगर जिले के धनघटा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक मनबढ़ युवक और एक किशोर ने छत के रास्ते एक घर में घुसकर सो रही दो नाबालिग बहनों को डरा-धमकाकर उनके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित बहनों का शोर सुनकर गांव के लोग एकत्र हुए तो आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित बहनों की मां की तहरीर पर दोनों आरोपी युवकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। आरोपित एक ही गांव के रहने वाले हैं। इनमें एक नाबालिग है।

घटना के संबंध में पुलिस को दी गई तहरीर में थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने कहा है कि 24 सितम्बर की रात उसकी 15 वर्षीय और 13 वर्षीय दो बेटियां दो मंजिला मकान की दूसरी मंजिल पर बरामदे में सोई हुई थीं। आरोप है कि रात करीब एक बजे गांव निवासी मनबढ़ किस्म का एक युवक व एक किशोर दूसरे के मकान की छत के रास्ते उसके घर में घुस गए।

रोशन ने दोनों बेटियों को पकड़कर कमरे के अन्दर कर कुंडी लगा दी। उसके बाद दोनों ने बेटियों को जान से मारने की धमकी देते हुए दुष्कर्म किया। बेटियों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए तो पकड़े जाने के भय से दोनों फरार हो गए। पीड़िता की मां ने प्रार्थनापत्र दिया है कि उसके पति के परदेश में रहकर रोजी-रोटी कमाते हैं।