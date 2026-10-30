करवाचौथ पर पति बना हैवान! पत्नी पर चाकू से किया हमला, थाने के सामने पेट में घोंपा
करवाचौथ पर पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। थाने के सामने ही पेट में चाकू घोंप दिया। पुलिस वालों ने उसे धक्का देकर महिला को बचाया। दोनों के बीच शादी के बाद से ही विवाद चल रहा था। युवक अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए उसके मायके आया था।
बखिरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। यूपी के संतकबीरनगर में बखिरा थाना के गेट पर गुरुवार को क्षेत्र के एक की विवाहिता के ऊपर उसके पति ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घटना के समय विवाहिता की विदाई को लेकर थाने में आपस में वार्ता चल रही थी। थाने के गेट पर अचानक हुई इस घटना से मौके पर अपना तफरी मच गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल आरोपी पति को धक्का देकर हटाया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। थाने पर महिला ने पति के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर रही है।
पुलिस को दी गई तहरीर में दिव्यांश पुत्री प्रताप गुप्ता निवासी भवानी गाड़ा थाना बखिरा ने बताया है कि उसका विवाह मई 2026 में रामपुर गरथौली थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर में शिवप्रसाद के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही हम पति-पत्नी में विवाद होने लगा। जिसके कारण मैं अपने मायके चली आई। बीते 27 अक्टूबर को मेरा पति मायके आया और मुझे विदा कर कर अपने घर ले गया। वहां जाने के बाद फिर से विवाद करने लगा और मुझे मारने पीटने लगा। फिर मैं उसी दिन अपने मायके चली आयी। 29 अक्टूबर को फिर मेरा पति मायके भवानी गाड़ा आया। अपने साथ ले जाने की जिद पर करने लगा। विदाई के पहले थाने पर चलकर लिखा-पढ़ी को लेकर परिजन व पति के साथ थाने पर आई।
थाने के गेट के सामने बात चल रही थी। इसी बात से नाराज होकर मेरे पति शिवप्रसाद मुझे गाली देते हुए जान से मारने की नीयत से मेरे पेट में चाकू मार दिया। थाने के गेट पर अचानक हुई इस घटना से मौके पर अपना तफरी मच गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल आरोपी पति को धक्का देकर हटाया। उसे पकड़ लिया। घटना में विवाहिता को मामूली चोट आई। पुलिस ने तत्काल इलाज के लिए मेहदावल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। पेट के निचले हिस्से पर हल्का घाव लगा था। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला को वापस भेज दिया। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दिया है।
दामाद पर बाइक से धक्का देकर घायल करने का आरोप
संतकबीरनगर के कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के गुलरिहा के रहने वाले पीड़ित ने दामाद पर बाइक से धक्का देकर घायल कर देकर घायल करने का आरोप लगाया है। पीड़ित अलाउद्दीन पुत्र इसहाक निवासी गुलरिहा खलीलाबाद का आरोप है कि 28 अक्टूबर को शाम 7 बजे के करीब उसका दमाद इसराईल पुत्र इद्रीश निवासी मीरवापुर थाना दुधारा उसको मोटर साइकिल से घर आते समय रास्ते में ही धक्का देकर भाग गया। गिरने से उसको चोटें आयी है। उसने जाते-जाते जान माल की धमकी भी दी है। कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें