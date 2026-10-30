करवाचौथ पर पति बना हैवान! पत्नी पर चाकू से किया हमला, थाने के सामने पेट में घोंपा

करवाचौथ पर पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। थाने के सामने ही पेट में चाकू घोंप दिया। पुलिस वालों ने उसे धक्का देकर महिला को बचाया। दोनों के बीच शादी के बाद से ही विवाद चल रहा था। युवक अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए उसके मायके आया था।

बखिरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। यूपी के संतकबीरनगर में बखिरा थाना के गेट पर गुरुवार को क्षेत्र के एक की विवाहिता के ऊपर उसके पति ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घटना के समय विवाहिता की विदाई को लेकर थाने में आपस में वार्ता चल रही थी। थाने के गेट पर अचानक हुई इस घटना से मौके पर अपना तफरी मच गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल आरोपी पति को धक्का देकर हटाया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। थाने पर महिला ने पति के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर रही है।

पुलिस को दी गई तहरीर में दिव्यांश पुत्री प्रताप गुप्ता निवासी भवानी गाड़ा थाना बखिरा ने बताया है कि उसका विवाह मई 2026 में रामपुर गरथौली थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर में शिवप्रसाद के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही हम पति-पत्नी में विवाद होने लगा। जिसके कारण मैं अपने मायके चली आई। बीते 27 अक्टूबर को मेरा पति मायके आया और मुझे विदा कर कर अपने घर ले गया। वहां जाने के बाद फिर से विवाद करने लगा और मुझे मारने पीटने लगा। फिर मैं उसी दिन अपने मायके चली आयी। 29 अक्टूबर को फिर मेरा पति मायके भवानी गाड़ा आया। अपने साथ ले जाने की जिद पर करने लगा। विदाई के पहले थाने पर चलकर लिखा-पढ़ी को लेकर परिजन व पति के साथ थाने पर आई।

थाने के गेट के सामने बात चल रही थी। इसी बात से नाराज होकर मेरे पति शिवप्रसाद मुझे गाली देते हुए जान से मारने की नीयत से मेरे पेट में चाकू मार दिया। थाने के गेट पर अचानक हुई इस घटना से मौके पर अपना तफरी मच गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल आरोपी पति को धक्का देकर हटाया। उसे पकड़ लिया। घटना में विवाहिता को मामूली चोट आई। पुलिस ने तत्काल इलाज के लिए मेहदावल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। पेट के निचले हिस्से पर हल्का घाव लगा था। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला को वापस भेज दिया। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दिया है।